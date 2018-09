18 сентября 2018 г. Эндрю Хиггинс, Рик Гладстон | The New York Times Россия и Турция объявили о создании демилитаризованной зоны в последней повстанческой части Сирии Министр обороны России заявил, что Сирия воздержится от наступления на Идлиб, после того как президенты России и Турции согласились создать в этой провинции демилитаризованную зону для предотвращения потенциально катастрофической военной конфронтации, сообщает The New York Times. "Заявление двух президентов, поддерживающих противоположные стороны в сирийской гражданской войне, по-видимому, отдаляет кровавое, как прогнозировалось, наступление на Идлиб сил президента Сирии Башара Асада и его союзников, в числе которых Россия и Иран", - пишут журналисты Эндрю Хиггинс и Рик Гладстон. Детали соглашения между Путиным и Эрдоганом не разъяснялись, и неясно, готова ли Сирия действовать по их плану. Однако заявления обоих лидеров и министра обороны России после встречи в Сочи дали надежду на то, что Асад откажется от окончательного военного удара по повстанцам и их гражданским сторонникам. Ранее Россия, казалось, поддерживала стремление правительства Асада сокрушить оставшихся мятежников и покончить с конфликтом, продолжающимся семь с половиной лет. "Неясно, что именно Россия выигрывает от создания демилитаризованной зоны, которая по сути будет буфером, отделяющим вооруженных противников Асада от сирийских войск и их союзников. Хотя эта зона может уменьшить угрозу атак на позиции российских военных близ Идлиба, она только откладывает конфронтацию на потом", - считают авторы статьи. "Но, по словам аналитиков, Россия, возможно, откладывает наступление на Идлиб с расчетом на будущее, когда она захочет представить миру Асада как победителя войны, которого следует поддержать в восстановлении страны. Такой аргумент может стать менее убедительным после кровавой кампании по покорению Идлиба", - пишут Хиггинс и Гладстон. Путин заявил, что все тяжелые вооружения и "радикальные боевики" должны быть выведены из демилитаризованной зоны к 10 октября. "Что Россия и Сирия собираются делать, если такого отступления не произойдет, неясно", - говорится в статье. "Такая возможность породила предположения о том, что Россия согласилась с идеей демилитаризованной зоны, чтобы продемонстрировать ООН и прочим предостерегающим от наступления, что мятежники не хотят мирного урегулирования и поэтому их нужно устранить силой, как Сирия и хотела сделать все это время", - отмечают журналисты. Источник: The New York Times