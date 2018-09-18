Почему русские все время навещают Марию Бутину в тюрьме?

Мария Бутина с момента своего ареста находится в тюремной камере и, как сообщили прокуроры, пользуется повышенным вниманием высокопоставленных российских чиновников. "Похоже на то, что навещающие Бутину в тюрьме российские официальные лица стремятся защитить не просто права гражданки России. Они стремятся обезопасить текущие разведывательные операции", - пишет в статье для Politico бывший сотрудник ЦРУ Алекс Финли.

"Российские должностные лица, вероятно, оценивают ущерб от разоблачения Бутиной и ее ареста. Они хотят знать, что именно известно разведывательному сообществу США о ее деятельности и контактах и что Бутина им сообщила и сообщила ли вообще. Эта информация позволит российской разведке понять, были ли скомпрометированы другие агенты или операции", - предполагает автор статьи.

"Хотя Бутина, конечно, не располагает общей картиной российских разведывательных операций в США, она может непреднамеренно разгласить подробности, которые ей кажутся безобидными, но для следователей это на самом деле недостающие фрагменты. Проще говоря, российские чиновники хотят знать, проговорилась ли она о чем-нибудь", - считает Финли.

Также, вероятно, они стремятся успокоить Бутину, чтобы та молчала и больше ничего не разглашала. Прокуроры отметили, что Бутина предлагала информацию о незаконной деятельности Пола Эриксона, хотя адвокат настаивал на том, что у них серьезные отношения. Российские чиновники хотят убедиться в том, что она не выдаст информацию, способную скомпрометировать деятельность российской разведки, и, возможно, даже учат ее, что говорить.

"Более того, пристальное внимание к Бутиной на высоком уровне может быть сигналом, призванным успокоить других российских агентов. Для любой разведки губительно бросать агента в беде. Тогда посыл для потенциальных и нынешних разведчиков будет фатальным. Почему кто-то должен рисковать, работая на разведку, которая не защищает свои кадры? Россия должна сигнализировать о своем намерении помочь Бутиной или же пойти на риск утраты других источников", - пишет бывший сотрудник ЦРУ.

Удивительно, что российские власти вовсе допустили арест Бутиной, отмечает автор статьи. Вероятно, если бы ее вывели из игры слишком быстро, это насторожило бы американские власти и дало понять, что Бутина участвовала в важной операции.

"Возможно, русские думали, что можно залечь на дно и все пройдет. Или, может, то, что ее позволили арестовать, имело мало последствий и даже содействовало более масштабной российской цели по дестабилизации американской политики. Или это могло быть сделано намеренно: Бутину позволили арестовать, чтобы отвлечь внимание от других операций", - рассуждает Финли.

Другим объяснением, не исключающим остальные, может быть искаженный взгляд России на демократию и власть президента в США, добавляет автор. "Возможно, Владимиру Путину никогда не приходило в голову, что эта досадная система сдержек и противовесов, например, правоохранительные органы, не просто декорации, как у него в стране. Может быть, он думал, что Бутина будет в безопасности", - заключает Финли.