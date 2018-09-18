Передышка для людей в Идлибе

"Президент России Путин идет на уступки: он договорился с турецким президентом Эрдоганом о создании буферной зоны в провинции Идлиб на севере Сирии", - сообщают журналисты Der Spiegel Кристина Хебель и Максимилиан Попп. До 15 октября вокруг центра повстанцев в Идлибе будет создана демилитаризованная зона шириной 15-20 км.

"Для Эрдогана сделка с Путиным - это успех, - считают Хебель и Попп. - По оценкам турецкой спецслужбы MIT, в случае падения Идлиба в Турцию направились бы еще минимум 250 тыс. беженцев, что в условиях экономического кризиса поставило бы Эрдогана в еще более затруднительное положение с точки зрения внутренней политики".

"Для Путина договоренность с Эрдоганом - важный шаг, в вопросе беженцев ему необходима сплоченность с турецким коллегой. Если верить Кремлю и государственным СМИ, сирийские беженцы могли бы вернуться на родину уже в скором времени. Кадры со спасающимися бегством людьми были бы несовместимы с таким представлением и тем самым усложнили бы дипломатическую миссию России", - полагают журналисты.

"На протяжении нескольких месяцев Путин и его дипломаты пытаются в многочисленных переговорах убедить Запад в финансировании восстановления Сирии, - продолжают Хебель и Попп. - Это вопрос, который Москва не может решить без Запада. (...) Теперь Москва может показать, что она вступается за мирное население в Идлибе и готова заключать компромиссы и против своего подопечного Асада".

"Тем не менее, в создании буферной зоны большое количество вопросов остаются открытыми, - отмечают авторы статьи. - Вполне возможно, что Турция будет лишь продолжать наращивать свое военное присутствие в Сирии. Будет ли это достаточным для того, чтобы окончательно разбить джихадистов, - вопрос. (...) Ни Путин, ни Эрдоган пока не разъяснили, как именно будут сотрудничать их армии в Идлибе - действительно ли на равных или в конечном итоге под российским руководством".

"В целом неясно, как отнесется к сделке в Сочи сирийский диктатор Асад. Он не проводит различия между умеренными и радикальными повстанцами, для него все воюющие являются террористами. Поэтому хорошо, что договоренность между Эрдоганом и Путиным даст людям в Идлибе короткую передышку, прежде чем бои будут продолжены с еще большей жестокостью", - заключают Хебель и Попп.