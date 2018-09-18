Россия наносит ответный удар

"Федеральный совет Швейцарии стоит перед щекотливым решением, - пишут журналисты Tages-Anzeiger Томас Кнелльвольф, Бернхард Оденаль и Фабиан Ренц. - Должен ли он запретить федеральной прокуратуре вести следствие против россиян, которые предположительно шпионили в Швейцарии? Или правительство должно предоставить следователям полномочия, необходимые для ведения производства по делу, связанному с разведывательной деятельностью?"

"Оба решения могут иметь тяжелые последствия, - полагают авторы статьи. - Сказав "нет", федеральный совет воспрепятствует преследованию самой тяжелой попытки шпионажа на территории Швейцарии за последнее время. (...) Если исполнительная власть одобрит расследование, это, вероятно, повлечет за собой дальнейшую эскалацию в дипломатическом споре с Кремлем".

"Министерство иностранных дел Швейцарии не только три раза вызывало главного представителя России в стране и при других удобных случаях высказывало протест против операций российских спецслужб. Как заявил в интервью радиостанции SRF министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, недавно Швейцария также отказала в аккредитации нескольким дипломатам, которых Россия хотела направить в Берн, Женеву и Цюрих".

При этом Кассис не сказал о том, что "эти россияне не были допущены из-за того, что они были замечены в других местах как агенты", отмечают Кнелльвольф, Оденаль и Ренц. "Кассис также умолчал о том, что Россия уже приняла ответные меры - в соответствии с популярным дипломатическим девизом кризисных времен "Как ты мне, так и я тебе!": за последние недели Россия также отказала в аккредитации швейцарским дипломатам", - говорится в статье.

По словам Кассиса, шпионская активность России выходит "за привычные рамки разведывательной деятельности". Как рассказал министр в интервью, на следующей неделе он намерен "напрямую сказать" это главе российского МИДа Сергею Лаврову. Предметом обсуждения может стать и покушение на двойного агента Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического вещества, передает издание.

"Официальная Россия все еще делает вид, как будто нет ни скандала, ни шпионов, - подчеркивают журналисты. - Обнародованную Tagesanzeiger.ch/Newsnet информацию об аресте двух россиян, собиравшихся весной поехать из Нидерландов в Шпиц, Кремль не удостоил ни единым словом".

Между тем швейцарские парламентарии хотят внести ясность в этот вопрос. "Парламентский комитет по вопросам безопасности поставил шпионский скандал на повестку дня 8 октября. (...) Данным вопросом займется на этой неделе и парламентская контрольно-ревизионная делегация", - сообщает Tages-Anzeiger.