18 сентября 2018 г. Рис Блейкли | The Times Первое негативное впечатление быстро забывается "Новое исследование наводит на мысль: люди предрасположены прощать тех, кто ведет себя жестоко или эгоистично, и отказываются считать их неисправимо порочными", - пишет обозреватель The Times Рис Блейкли, опираясь на публикацию в научном журнале Nature Human Behaviour. В ходе эксперимента, в котором участвовало больше тысячи человек, респонденты давали оценку двум незнакомым людям. "Хороший" незнакомец в большинстве случаев отказывался бить другого человека током за деньги, а "плохой" незнакомец стремился к максимальному барышу и бестрепетно включал электрошок", - говорится в статье. У подопытных быстро сложилось стабильное, хорошее впечатление о "хорошем" незнакомце. А вот когда "плохой" незнакомец вдруг проявлял милосердие, впечатление от него сразу улучшалось. "Исследователи полагают: "впечатления о тех, кто поступает плохо, обновляются быстрее, чем впечатления о тех, кто поступает хорошо", таков элемент коррективного механизма", - пишет газета. "Поскольку иногда люди ведут себя плохо чисто по случайности, нам необходима способность пересматривать плохие впечатления, которые оказываются ошибочными. Иначе мы слишком быстро разрывали бы отношения с кем-то и теряли многочисленные преимущества, которые дают социальные связи", - говорит руководитель исследования Молли Крокетт, адъюнкт-профессор психологии (Йельский университет). Источник: The Times