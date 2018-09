18 сентября 2018 г. Мисси Райан | The Washington Post ВВС США должны разрастись до масштабов, невиданных со времен холодной войны, чтобы противостоять Китаю и России "По словам высокопоставленных официальных лиц, к 2030 году ВВС США должны нарастить свою воздушную мощь, чтобы противостоять быстро формирующимся угрозам со стороны Китая и России", - сообщает журналистка The Washington Post Мисси Райан. Новое внутреннее исследование показало, что число боевых эскадрилий необходимо увеличить с 312 до 386. Во время холодной войны в ВВС США была 401 боевая эскадрилья. "Последние 17 лет мы позволяли себе роскошь быть ведущей державой, сосредоточенной на борьбе с воинствующим экстремизмом. Нам нужно трезво смотреть на мир, в котором мы живем", - сказала в пятницу министр ВВС США Хизер Уилсон на предварительной презентации исследования. "Военно-воздушные силы слишком малы для тех требований, что предъявляет нам страна", - заявила она. "Уилсон и начальник штаба ВВС генерал Дэвид Гольдфейн описали сложный комплекс проблем, включающих экстремистские движения, угрозы в киберпространстве, крепнущую Россию и, самое главное, быстро совершенствующийся военно-воздушный потенциал Китая", - сообщает автор статьи. США все важнее поддерживать превосходство в воздушных операциях, заявили официальные лица. "Холодная война была в биполярном мире. Сейчас ситуация намного сложнее", - сказала Уилсон. "Исследование показало, что ВВС США, чтобы справиться с этим вызовом, должны увеличить число эскадрилий бомбардировщиков с 9 до 14, эскадрилий самолетов-заправщиков - с 40 до 54", - говорится в статье. Исследование пока не завершено, более исчерпывающая версия будет представлена в Конгрессе в марте, сообщили Уилсон и Гольдфейн. По словам Уилсон, оно намеренно проводилось без привязки к бюджету, поскольку бюджетные ограничения нужно будет взять в расчет позднее. "В исследовании также предлагается довести число эскадрилий беспилотников с нынешних 25 до 27", - сообщает журналистка The Washington Post. Источник: The Washington Post