Пределы путинской власти

Договоренности между президентом Путиным и его турецким коллегой свидетельствуют о том, что Россия не может контролировать в Сирии абсолютно все, уверен обозреватель немецкой газеты Die Zeit Максим Киреев.

"До недавнего момента все указывало на скорое начало военной операции в Идлибе. Теперь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин неожиданно договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск протяженностью от 15 до 20 км", - говорится в статье.

Как подтвердил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в Идлибе не будет проводиться крупномасштабного наступления сирийских правительственных войск при поддержке российских ВКС. Провинция Идлиб считается последним оплотом сопротивления режиму сирийского диктатора, напоминает журналист.

"Неожиданная договоренность в Сочи свидетельствует о том, что у Путина в Сирии далеко не безграничное пространство для маневра. Прежде всего с позиции Асада захват Идлиба был бы большим успехом - провинция остается последним регионом, который режим пока не взял под свой контроль", - передает издание.

По словам эксперта по Ближнему Востоку из Московского центра Карнеги Марианны Беленькой, "основная причина [договоренностей] - нежелание Москвы ссориться с Турцией". Идлиб как одна из четырех созданных "зон деэскалации" в Сирии находится под покровительством Анкары.

По мнению московских военных экспертов, Россия нагнетала в последние недели давление с целью подтолкнуть Анкару к последовательным действиям против исламистов в Идлибе. Россия больше заинтересована в демилитаризованной зоне вокруг провинции, чем в наступлении на Идлиб вопреки обозначенной воле Турции, говорится в статье.

"Российское руководство (...) долго работало над тем, чтобы окончательно закрепить за собой, Турцией и Ираном роли важнейших действующих лиц в Сирии. И не только потому, что Запад и прежде все США при таком раскладе остаются не у дел и не могут решать вопрос о сохранении Асадом власти. Не менее важным остается для Москвы и тот факт, что сотрудничество с Турцией и операции с участием иранских военных позволяют России ограничить участие собственных вооруженных сил не в ущерб военным успехам. Аналогичной тактики Кремль придерживается и в вопросах будущего восстановления Сирии. В интервью TACC спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил о том, что такие страны, как Германия или Франция, должны внести финансовый вклад в восстановление истерзанной войной страны", - передает Киреев.

Расходы РФ на сирийскую операцию засекречены, однако, по информации из независимых источников, эта сумма может составлять не менее одного миллиарда евро в год, сообщает Die Zeit.

"Без поддержки из Ирана и Турции эта сумма может возрасти. При этом Путину приходится сталкиваться с финансовыми трудностями внутри страны. Угроза новых санкций в связи с "делом Скрипалей" серьезно обрушила рубль - с начала года национальная валют потеряла почти одну пятую стоимости по отношению к доллару. На прошлой неделе российский Центробанк был вынужден поднять учетную ставку рефинансирования, чтобы укрепить рубль", - пишет автор публикации.

Одновременно с этим, отмечает Максим Киреев, правительство пытается высвободить средства для реализации путинских предвыборных обещаний. Дополнительные расходы на инфраструктуру, строительство жилья, образование и здравоохранение на будущий год правительство оценило в 100 млрд евро. "Для того чтобы собрать эти средства, правительство уже объявило о постепенном повышении пенсионного возраста (...), с будущего года на 2% возрастет и НДС. Владимир Путин принимает в расчет то, что из-за подобных непопулярных реформ пострадает его рейтинг. На этом фоне он вряд ли заинтересован в растущих затратах на военную операцию в Сирии", - резюмирует журналист.