Ученые изучили пластик из супермаркета - и обнаружили неизвестные вещества

"Из пластика сделаны многие товары повседневного потребления. Но какие именно вещества скрываются в их составе? Результаты исследования, проведенного во Франкфурте, удивили даже ученых", - сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau .

"Мы держим пластик в руках почти постоянно: когда едим йогурт, достаем из упаковки сыр, разогреваем полуфабрикаты, когда используем в ванной гель для душа, а затем лосьон для тела. (...) Но насколько часто используются нами изделия, сделанные из пластика, настолько мало мы знаем об их точном составе", - отмечает журналистка Памела Дерхефер. Ученые из исследовательской группы PlastX при Институте социально-экологических исследований во Франкфурте (ISOE), Института им. Гете и Норвежского университета естественных и технических наук изучили пластиковые изделия, купленные в немецких супермаркетах и сделали вывод, который удивил даже самих исследователей: "три четверти изученных изделий содержали опасные химикаты. Кроме того, 80% содержащихся в пластике веществ не удалось идентифицировать - не говоря уже о том, что неизвестно, каким образом они реагируют друг с другом и какое влияние могут оказывать на организм".

Ученые изучили 34 распространенных товара, сделанных из 8 разных видов пластика, в том числе стаканчики от йогурта, бутылки с безалкогольными напитками, гели для душа, шампуни и ополаскиватели для волос, стаканчики для кофе, губки и упаковки одноразовых носовых платочков. Всего в составе изделий было обнаружено 1,4 тыс. разных веществ - такого количества не ожидали даже ученые. "Отдельные изделия и вовсе состояли более чем из 100 разных веществ. Из 1,4 тыс. веществ ученые с помощью химического анализа смогли идентифицировать только 260, что означает, что 80% содержащихся в пластиковых изделиях веществ неизвестны", - передает издание.

"Наряду с веществами, которые специально добавляются в пластмассу, в ходе сложного процесса производства образуется настоящий коктейль из веществ, большая часть которых нам вообще неизвестна", - подчеркивает токсиколог Каролин Фелкер, руководительница исследовательской группы PlastX. Ситуацию осложняет и то, что производители лишь в редких случаях обозначают, какие именно вещества они используют в производстве материалов, указывает биолог Лиза Циммерманн".

"По ее словам, если продукт состоит, например, из 100 веществ, они могут вступать в реакцию друг с другом, переходить в содержимое упаковки, вступать в реакцию с ним и в итоге также со средой человеческого организма".

Проведенные в лаборатории эксперименты с человеческими клетками, бактериями и видоизмененными клетками дрожжей показали, что три из четырех изделий оказывали на них "явно негативное влияние", имели неспецифическое токсичное и эндокринное - гормоноподобное - действие.

Тем не менее, так как большая часть изученных веществ неизвестна ученым, сделать выводы о их влиянии на здоровье человека невозможно - к тому же выводы, сделанные в проведенных в лаборатории экспериментах на клетках, нельзя перенести на поведение веществ в тканях организма, отмечает Циммерманн.

"Является ли так называемый "биопластик" безопасной альтернативой? Такая "экологичная" пластмасса изготавливается не из нефти, а из растительной биомассы, например, кукурузного крахмала и сахарного тростника. В лабораторных экспериментах исследователи изучили изделия из полимолочной кислоты (PLA), распространенного биопластика. Результат: все изделия содержали вредные химикаты, сообщает Лиза Циммерманн и поясняет: "Биопластик по сути также является пластиком с той лишь разницей, что его полимеры имеют другой источник". (...) Очевидно, что и содержащийся в таких изделиях коктейль из химикатов может оказывать негативное воздействие".

"На что же могут ориентироваться потребители? Вместо упакованных в пластик изделий следует покупать максимально свежие и неупакованные продукты питания, советует Каролин Фелкер. Однако если избежать покупки товаров с содержанием пластика невозможно, по словам Лизы Циммерманн, стоит отдавать предпочтение изделиям с маркировкой PET (код переработки 1) и избегать изделий с маркировкой PVC (код переработки 3). Каролин Фелкер также подчеркивает, что блюда в пластиковой упаковке ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновой печи, так как высокие температуры способствуют переходу химикатов из пластмассы в продукт питания". Токсиколог отмечает, что, к сожалению, и химикаты, содержащиеся в бумажной или картонной упаковке, также могут переходить в продукты, передает Frankfurter Rundschau.