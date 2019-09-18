Несчастные случаи со смертельным исходом, связанные с сексом

"В немецком исследовании, о котором рассказал журнал Journal of Sexual Medicine, описываются обстоятельства смерти, связанные с половой активностью, но не зависящие от ранее существовавшей патологии - то, что авторы называют "неестественной смертью". (...) Врачи Института судебной медицины при Университетской клинике Франкфурта использовали данные вскрытий за 25-летний период, чтобы определить причины и обстоятельства неестественных смертей, связанных с половой активностью. Информация также собиралась с помощью токсикологического анализа, сбора спермы, полицейских отчетов, судебных расследований и иногда заявлений сексуальных партнеров", - сообщает Le Monde.

"(...) Судебные медики классифицировали смертельные случаи, связанные с половой активностью, разделив их на три группы. В группу I входят случайные аутоэротические смерти в результате несчастного случая, то есть когда гибель человека не связана с участием третьего лица. Эта группа в подавляющем большинстве состоит из мужчин (21 мужчина, 1 женщина). Средний возраст пострадавших - 45 лет. Основной причиной смерти является несчастный случай, связанный с удушением, когда жертва для сжатия собственной шеи использует ремень, веревку или цепь. На самом деле, цель состоит в том, чтобы вызвать недостаток оксигенации мозга, поскольку церебральная гипоксия усиливает половое удовольствие у некоторых людей", - поясняет журналист.

"(...) Использование инородных тел было, в основном, зарегистрировано в I группе (аутоэротизм). Были использованы: вибромассажер, секс-игрушка, анальная пробка, резиновый кулак (rubber fists), овощи (крупная редька, баклажан), а также электрические провода или ручка вантуза для прочистки засора унитазов", - указывает издание.

"Группа II (9 мужчин, 14 женщин, средний возраст пострадавших - 40 лет) состоит из людей, которые умерли во время занятия сексом с партнером и в контексте взаимного согласия. Двое мужчин и одна женщина умерли во время сеанса садомазохизма. Эти три человека были достаточно опытными в данной области. (...)", - пишет Гозлан.

"(...) Группа III (13 мужчин, 16 женщин, средний возраст пострадавших 39 лет) состоит из людей, которые умерли во время занятия сексом как минимум с одним партнером, но это происходило без согласия. В этой группе насчитывается наибольшее число женщин", - отмечает Le Monde.

"(...) Во II группе (по обоюдному согласию) основными причинами смерти являются отравление и удушение. Это исследование также показывает, что употребление психоактивных веществ в контексте сексуальных отношений (химсекс), о котором чаще всего сообщается по поводу гомосексуальных мужчин, также существует у женщин, находящихся в гетеросексуальных отношениях", - указывается в публикации.

"С учетом того, что сдавливание шеи является практикой, которую часто можно увидеть на легкодоступных порносайтах, медицинский персонал должен собирать сведения о том, что такие действия потенциально могут привести к смертельному исходу. Не следует забывать о том, что эффект имитации может касаться не только взрослых, но также подростков и молодых людей, не имеющих опыта и находящихся в поисках острых ощущений. По нашему мнению, предотвращению этих смертей могло бы способствовать включение этой темы в половое воспитание молодежи, наряду с заболеваниями, передаваемыми половым путем, или риском беременности. Медицинский персонал, в том числе врачи общей практики, педиатры и врачи неотложной помощи должны открыто обсуждать эту проблему, когда имеют дело с пациентами с проблемами сексуального здоровья или с людьми, которые, возможно, сталкивались с подобными сексуальными практиками", - заключают Лена Бунцель и ее коллеги судебные медики из университетской клиники им. Гёте во Франкфурте.