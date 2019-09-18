"Молодую Украину подрывают старые демоны, и у этих демонов есть имя: олигархи"

"Приход к власти президента-комика Зеленского и его молодой гвардии пробудил в Киеве большие надежды. Но олигархи еще не сказали своего последнего слова", - считает обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

"(...) Украина переживает острые ощущения новизны: прощай, Петр Порошенко, президент, неизменно произносящий патриотические речи, избранный на следующий день после революции на Майдане в 2014 году; теперь это место занял Владимир Зеленский, очень популярный 41-летний комик-юморист, который победил его в апреле. Украинская власть изменила свое лицо, и общая тема форума YES в Киеве, провозглашенная его основателем украинским миллиардером Виктором Пинчуком, бывшим соратником Порошенко, звучит так: "Счастье сейчас", - говорится в статье.

"(...) Порошенко провел пять лет, объясняя, что Украина в первую очередь является страной-жертвой российской агрессии в Крыму и Донбассе. Зеленский хочет стать человеком, который выводит страну из жертвенного нарратива. Он позвонил Владимиру Путину и организовал вместе с ним первый шаг к возобновлению переговоров о мирном процессе с Москвой под эгидой Парижа и Берлина и под наблюдением Вашингтона; он обещает, что далее последуют и другие обмены заключенными. Зеленский уловил усталость украинцев от этого конфликта, пусть и заблокированного, но продолжающего уносить жизни людей, и хочет выйти из него. Это его первый приоритет; два других, по его словам, состоят в создании экономических условий для возвращения миллионов эмигрантов, уехавших за границу на работу, и в победе над коррупцией", - указывает автор статьи.

"Для новичка Владимир Зеленский ведет свои дела с головокружительной скоростью. За сто дней он назначил досрочные выборы, что позволило ему обновить парламент на 80%; эти новые депутаты из всех сил разрабатывают законы, которые должны изменить систему. Он назначил генеральным прокурором Руслана Рябошапку, считающегося неподкупным, который также хочет изменить всех прокуроров. Новому премьер-министру Алексею Гончаруку 35 лет, он стремится к темпам экономического роста "40% за пять лет", хочет вернуть на родину капиталы, бежавшие из страны, разрушить монополии и реформировать собственность на сельскохозяйственные земли, чтобы открыть их для частных и иностранных инвестиций", - говорится в публикации.

"(...) Даже критики Зеленского признают, что на Украине никогда не было такой амбициозной программы реформ, проводимой такими молодыми людьми. Многие западные эксперты, наблюдающие за страной с момента ее рождения, впечатлены подобным стремлением к переменам и заданной скоростью, - пишет Кауфман. "Это чуть ли не слишком радикально", - даже выражает обеспокоенность один из них.

"(...)Однако молодую Украину подрывают старые демоны, и у этих демонов есть имя: олигархи", - отмечает обозреватель.

"Влияние одного из них, в частности, на президента Зеленского, вызывало опасения с самого начала избирательной кампании: это Игорь Коломойский - владелец телеканала, который сделал Владимира Зеленского знаменитым. Этот скандальный деятель отправился в изгнание в Швейцарию и Израиль в 2016 году, когда Центральный банк Украины, взяв на себя обязательства по чистке финансовых учреждений с помощью Международного валютного фонда (МВФ), национализировал его "Приватбанк" - первое частное банковское учреждение в стране, после обнаружения мошеннических действий и дыры в...5,5 млрд долларов (4,97 млрд евро)", - пишет Le Monde.

"(...) Заявление молодого премьер-министра Гончарука в газете Financial Times от 17 сентября о возможном "компромиссе" с Коломойским в отношении судьбы "Приватбанка" может вызвать большое неудовольствие МВФ, где это дело считается символом вредоносности олигархов, - говорится в статье. "Эта дыра в 5,5 млрд долларов, - возмущается один эксперт из Украины, - эквивалентна оборонному бюджету, и это деньги налогоплательщиков!"

"Успех реформ этого правительства является ключевым", - заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр на форуме в Киеве. Если он будет достигнут, "это изменит динамику" внутри Украины и за ее пределами, "в том числе для урегулирования ситуации в Донбассе". Как бы ни торопился Зеленский, до тех пока фигурируют олигархи, которые дергают за ниточки в Киеве, в Кремле можно будет спать спокойно", - резюмирует Сильвия Кауфман.