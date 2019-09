18 сентября 2019 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Российские знаменитости сплотились вокруг посаженного в тюрьму актера, объединившись в редкой демонстрации неповиновения "Во вторник еще большее число российских артистов присоединились к редкой демонстрации неповиновения и солидарности, поддержав актера, который, по их словам, был неправомерно осужден за сопротивление аресту во время антикремлевского митинга несмотря на явные доказательства в его пользу, и отправлен в тюрьму", - пишет The New York Times. "Этот протест продемонстрировал силу социальных сетей, где актеры и другие фигуры опубликовали свои видео-заявления в поддержку обвиняемого Павла Устинова, широко распространяя информацию, хотя государственное телевидение в значительной степени проигнорировало это дело. Публичное указание на несправедливость в правовой системе необычно для России и сопряжено с реальными рисками, - отмечает автор публикации Иван Нечепуренко, - большинство актеров, высказавшихся публично, работают в поддерживаемых государством театрах, и снимаются в финансируемых государством кинокартинах". "В понедельник суд в Москве приговорил Устинова, 24-летнего актера, к трем с половиной годам за нападение на сотрудника полиции и вывих его плеча во время ареста на митинге протеста 3 августа в центре Москвы. Однако на видео ареста, опубликованном в интернете, видно, что Устинов идет по оживленной общественной площади с телефоном в руке, когда четверо полицейских в защитном снаряжении быстро подходят к нему, толкают на землю, избивают его с резиновыми дубинками, а затем уводят. Из видео неясно, почему выбрали именно его. Видео вызвало негодование общественности, но судья отказался рассматривать его в качестве доказательства в ходе судебного разбирательства, которое длилось всего два дня. В своих показаниях Устинов, сыгравший небольшие роли в российских фильмах, настаивает на своей невиновности, заявив, что он был случайным прохожим, а не протестующим, на которого напали сотрудники национальной гвардии". "Он стал шестым человеком, приговоренным к значительному тюремному сроку в рамках дел, связанных с волной анти-кремлевских акций протеста в Москве этим летом", - говорится в статье. Как пишет The New York Times, кампанию в поддержку Устинова начал киноактер Александр Паль, назвав ее флешмобом, и пригласил присоединиться других актеров. (...) На призыв Паля откликнулся Никита Ефремов, актер московского театра "Современник" и член знаменитой семьи актеров. "У меня в памяти свежо дело Ивана Голунова, и у меня вызывает восхищение, как журналистский цех объединился, и мне кажется, мы тоже так можем", - сказал он. Арест в июне известного российского журналиста-расследователя Ивана Голунова по обвинению в незаконном обороте наркотиков, напоминает газета, вызвал протесты журналистов и их сторонников (...), и через несколько дней обвинения были сняты, а несколько высокопоставленных полицейских были уволены. "Дело Голунова вселило надежду на новую гибкость Кремля перед лицом общественного возмущения, - подчеркивается в статье. - Но спустя несколько недель полиция начала производить массовые аресты во время уличных акций протеста в Москве - всего было арестовано более 2 тыс. человек". "Выступая во вторник перед журналистами, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков повторил свою обычную линию о том, что Кремль не имеет никакого отношения к судебной системе и что Устинов имеет право на апелляцию, если он не согласен с приговором (...)", - говорится в статье. "Повторяя слоган, использованный сторонниками Голунова, многие актеры опубликовали в своих социальных сетях посты: "Я / Мы Павел Устинов". "Как и в случае с Голуновым, демонстрация поддержки Устинову распространилась на некоторых дружественных Кремлю комментаторов, включая Тину Канделаки, телепродюсера, и Максима Галкина, популярного телеведущего и комика (...)", - отмечается в публикации. "(...) В понедельник несколько ведущих московских театров, в том числе "Сатирикон", в конце своих спектаклей выступили с заявлениями в поддержку Устинова (...)", - передает газета. Источник: The New York Times



