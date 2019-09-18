Российская ставка французской дипломатии

"(...) Тезис Эммануэля Макрона прост: Россия - европейская страна; отношение западных стран побуждает ее броситься в объятия Китая; поэтому мы должны восстановить сотрудничество с этой страной. Такой тезис подкупает видимостью здравого смысла. Однако он ошибочен, и шансы на успех французской инициативы представляются ограниченными", - пишет в своей статье на страницах Ouest-France заместитель директора Фонда стратегических исследований Брюно Тертре, комментируя стремление Франции активизировать диалог с Россией.

Французское представление о России основано на романтизме. Наши лидеры любят вспоминать, как при царском дворе все говорили по-французски, упоминают о Екатерине Великой и ее переписке с Вольтером... И все же Россия никогда не видела себя только европейской страной. Она всегда колебалась между Европой и Азией, всегда хотела быть непохожей на других", - анализирует эксперт.

"Говорить, что мы бросаем ее в объятия Китая, предполагает то, что выбор Москвы зависит от западных стран: но эти две страны подписали договор о дружбе еще в 2001 году. С тех пор их сотрудничество расширяется, без какой-либо четкой связи с западной политикой. Обе страны разделяют общее мировоззрение", - отмечает Тертре.

"(...) Стоит ли "перетасовывать карты" с Россией, как того желает президент Франции? - задается вопросом автор публикации. - При том, что Владимир Путин очень хороший шулер. И нам известно, чем может стать для Москвы "новая архитектура безопасности" - это старая советская идея, осовремененная Кремлем в 2008 году: иметь право вето на решения НАТО и Евросоюза. Что стало бы неприемлемым - за исключением желания отказаться от всякого европейского суверенитета - и неосуществимым - поскольку наши партнеры не последовали бы за нами".

"Эммануэль Макрон - третий президент Франции после Саркози и Олланда, надеющийся на обнуление счетчиков с Россией. Похвальное намерение, однако Эммануэль Макрон, как и его предшественники, столкнется с самой сущностью современного российского проекта: господствовать над тем, что Россия считает своей зоной влияния, дабы избежать искушения со стороны старых сателлитов поддаться западным манящим голосам. Россия предпочитает слабых и нестабильных соседей, над которыми она может властвовать. Европа заинтересована в другом: даже если она больше не собирается расширяться на Восток, ей нужны процветающие и демократические соседи", - рассуждает эксперт.

"(...) Вера президента Франции в политический волюнтаризм впечатляет, и желание Эммануэля Макрона активизировать диалог с Москвой вполне справедливо - никто уже не сможет сказать, что мы недостаточно говорим с Россией. Однако он рискует удариться об реальность нынешней российской власти", - резюмирует Брюно Тертре.