Выбирая свободу

"Тот, кто протестует против системы Путина, рискует исчезнуть на несколько лет. Об этом знают люди вроде Алексея Полиховича. Их сажают в тюрьму, выпускают на свободу - и они снова выходят на улицы", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Полиховичу 29 лет, но о чувстве несвободы он говорит как старик, - повествует журналистка Зилке Бигалке. - Семь лет назад он впервые оказался в тюрьме. Тогда он участвовал в крупных протестах в Москве и был задержан. Три года, три месяца и три дня он провел в заключении. Сейчас он сидит в ресторане быстрого питания и говорит, что чувствует себя менее свободным, чем тогда".

"Он говорит, что чувствует черту, которую ему нельзя переступать в этой стране, когда он выражает свое мнение. На демонстрациях он держится в стороне, если вообще участвует в них, сторонится силовиков. "От полиции я всегда жду насилия", - говорит он".

В июле в Москве начались новые протесты. За две недели было задержано более 2 тыс. человек. Некоторых, вероятно, отправят в тюрьму на несколько лет, так же, как Полиховича в 2012 году.

"Зимой 2011 года люди впервые собрались на Болотной площади недалеко от Кремля. Они протестовали против манипуляций выборами, против Владимира Путина, который хотел еще раз поменять должности и снова стать президентом. (...) Полихович и другие имели тогда чувство, что могут что-то изменить. Но когда в июне 2012 года он в последний раз пошел на демонстрацию, в СИЗО уже сидели первые задержанные. Потом арестовали и его", - пишет Бигалке.

Полиховича обвинили в участии в массовых беспорядках и применении силы к представителю правоохранительных органов. Один из полицейских сообщил в показаниях, что Полихович схватил его за руку и причинил ему боль. Полихович сказал, что хотел помочь другому демонстранту. Молодому человеку вынесли обвинительный приговор. Как сказал тогда его отец в интервью "Новой газете", демонстрантов отправили в тюрьму, чтобы отбить желание участвовать в митингах у остальных, "это система". "Система, которая с тех пор стала еще более беспощадной", - констатирует издание.

"Тот, кто сегодня идет на несанкционированную демонстрацию, рискует получить несколько лет тюрьмы. Тот, кто распространяет в сети неугодное мнение, рискует получить несколько лет тюрьмы. Тот, кто перейдет дорогу не тем людям, рискует тем, что ему могут подкинуть наркотики. И рискует получить несколько лет тюрьмы".

"В июне 2019 года это случилось с журналистом Иваном Голуновым, - напоминает издание. - Он якобы торговал наркотиками. Но обвинение было настолько абсурдным, а общественное возмущение настолько огромным, что власти были ошарашены. Произошло то, что бывает очень редко: они сняли обвинения с Голунова".

"Именно за это борется активист Полихович: если на улицы выйдет достаточное количество людей, они могут на что-то повлиять, освободить невиновного. Российские власти боятся именно этого. И поэтому действуют настолько жестко. Они освободили журналиста Ивана Голунова, а на следующий день задержали 513 человек на демонстрации против коррумпированной юстиции". Алексей Полихович сегодня работает в проекте "ОВД-Инфо", публикующем информацию о протестах и оказывающем поддержку арестованным.

"Пока Полихович сидел в тюрьме и подвергался там избиениям, был застрелен политик Борис Немцов, началась война на Украине, в Москве появилась новая карта метро. А Путин остался - так Алексей Полихович подытожил потерянные годы. Но остались и критики режима, помогающие друг другу. У них есть свои сети, чаты, адвокаты и деньги для внесения залога. (...) Например, Дмитрий Джулай был первым адвокатом, вставшим на защиту журналиста Ивана Голунова. (...). Действительно ли в России могут посадить любого? "Без проблем, - говорит адвокат. - Против каждого можно что-то найти". Только по делам, связанным с наркотиками, ежегодно выносятся обвинительные приговоры примерно 100 тыс. людей. Он уверен, что многие из осужденных сидят в тюрьме по сфабрикованным обвинениям. Доля оправдательных приговоров в России, по его словам, составляет около 0,2%".

По оценке Полиховича и его коллег, во время протестов в Москве было задержано 1373 человека 27 июля, 1001 человек 3 августа, 256 людей 10 августа. Самого Полиховича после участия в одной из демонстраций приговорили к 13 суткам ареста за "хулиганство".

"В начале сентября суд вынес приговоры нескольких демонстрантам. Один якобы дернул за руку полицейского - два года тюрьмы. Другой использовал газовый баллончик - три года. Один обвиняемый написал возмутительный твит против полицейских и их семей -пять лет. Четвертый получил четыре года тюрьмы за то, что повторно участвовал в несанкционированных протестах. (...) Студенту Егору Жукову (...) грозит приговор за экстремизм, так как он якобы нападает на правительство и Кремль в своем блоге. Ему грозит до пяти лет лишения свободы".

"Раз в год выходить на демонстрацию и говорить, насколько плохой Путин, недостаточно, считает Полихович. Нет, он не хочет стычек, (...) но тем не менее надеется на гнев россиян, - пишет Süddeutsche Zeitung в заключение. - По его словам, люди теперь на собственной шкуре почувствуют, насколько несправедлива система, не только в Москве. В провинции люди протестуют против безработицы, мусорных свалок и высоких цен на проезд. Но является ли гнев решением? Полихович этого тоже не знает, он знает лишь, что он хотел бы другой формы протеста. Какой? "Я об этом пока думаю", - говорит он".