Сначала он ее арестовал, а затем сделал предложение руки и сердца

"Окруженная силовиками, испуганная молодая девушка клянется в своей невиновности. Ее попытки оказываются безуспешными, но в итоге все заканчивается благополучно. Экстремальные предложения руки и сердца сегодня очень популярны в России", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Утром 8 августа 2019 года Анастасия приземлилась в аэропорте Пулково в Санкт-Петербурге. Вообще-то ее должен был встретить ее молодой человек Сергей Родкин, но у него, по-видимому, были другие планы. Вместо него Анастасию забрал из аэропорта его друг", - повествует издание.

"Внезапно путь им преградил черный микроавтобус с тонированным стеклами. Из машины выпрыгнули мужчины в балаклавах, с оружием, одетые в форму спецназа. (...) Они обыскали сумку девушки и обнаружили серьезную находку: толстый пакет с белым порошком, сильно напоминающим кокаин". Шокированная девушка пыталась уверить мужчин в форме в своей невиновности. "Внезапно один из них открыл упаковку с порошком, достал оттуда розовую коробочку, встал на колено, снял балаклаву - и оказалось, что это бы Сергей, молодой человек Анастасии", - говорится в статье.

"Анастасия стала жертвой так называемого экстремального предложения руки и сердца - типично российского тренда. "Силовики" на самом деле были переодетыми актерами. Сергей нанял их примерно за 424 евро. Цены на такое развлечение могут доходить до 900 евро", - отмечает издание.

36-летний мужчина сам предлагает услуги по организации экстремальных предложений руки и сердца. Такие услуги также часто заказывают на дни рождения детей или корпоративы - для "похищения" шефа.

Берлинский психотерапевт Томас Херцог отмечает, что реакция людей на мнимый арест может быть разной. По его словам, даже менее впечатлительные люди испытывают в таких случаях сильный страх. "Если у человека уже был травматический опыт, уровень испытываемого страха при таком розыгрыше может достигнуть крайних значений. А так как потом, когда все оказывается пранком, каждый чувствует облегчение и благодарность, намного вероятнее, что человек скажет "да", - говорит доктор. - Мне кажется, слова "Да, я согласна" произносятся в таких ситуациях не искреннее, а скорее вынужденно".

В Германии за переодевание в форму спецподразделений и "арест" людей может грозить арест сроком до 6 месяцев или денежный штраф в размере до 360 дневных ставок, указывает Die Welt.