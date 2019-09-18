Будущее Израиля, вероятно, зависит от того, кто пойдет на уступки первым

"Премьер-министру Израиля Нетаньяху приходится беспокоиться за свою должность: после парламентских выборов между ним и его конкурентом Бенни Ганцем намечается гонка с минимальной разницей между соперниками. Вероятны три сценария", - считает журналист немецкого издания Die Welt Гил Ярон.

"Впервые с момента основания израильского государства в штаб-квартире ни одной из партий не прозвучало ликование - с полным на то основанием. Израильские избиратели, в гораздо большем объеме, чем ожидалось, использовавшие на повторных парламентских выборах свое избирательное право, снова обеспечили стране крайне запутанную патовую ситуацию", - отмечает автор статьи.

"Ни право-консервативный, религиозный лагерь под руководством премьера Беньямина Нетаньяху, ни левая оппозиция, возглавляемая бывшим главой генштаба Бенни Ганцем, не получили парламентского большинства: для победы нужно 61 из 120 мест в Кнессете. Согласно первым сообщениям, коалиция Нетаньяху получила лишь максимум 56 мест, союз Ганца - максимум 54 места", - передает издание.

Основная ответственность за то, что Нетаньяху не получил большинства, лежит на его бывшем союзнике Авигдоре Либермане, считает Ярон. Бывшему министру обороны удалось извлечь выгоду из всеобщего недовольства населения растущей властью раввинов и радикальных партий. По первым прогнозам, избиратели сделали партию Либермана четвертой по величине в Кнессете. "Без него ни Нетаньяху, ни Ганц не смогут получить от президента мандат на формирование правительства. В предвыборной кампании Либерман поставил четкое условие своего согласия: он отдаст свой голос только политику, который сформирует светское правительство национального единства".

"Но это ставит Либермана перед дилеммой: если Ганц и Нетаньяху действительно объединятся, они получат необходимое большинство в парламенте и без Либермана. (...) Ганц и Нетаньяху зависимы от Либермана, но только до тех пор, пока они не нашли общий язык. Это дает им возможность оказывать давление на серого кардинала. Они могут угрожать ему, игнорировать его - чтобы в итоге все же склонить его на свою сторону. Оба будут пытаться переубедить его, чтобы отставить в сторону своего крупного соперника (...)", - говорится в статье.

"Сам Либерман после выборов призывал к формированию большой коалиции. Во вторник вечером он требовал создания "широкого либерального правительства национального единства", которое, по его мнению, должно состоять из его собственной партии, партии "Ликуд" Нетаньяху и союза Ганца".

"Нетаньяху известен своими успешными попытками раскалывать партии своих политических конкурентов, - продолжает издание. - Он неоднократно находил в них уязвимые места в лице политиков, которых он приводил в свою коалицию с помощью больших вознаграждений. На этот раз ему пришлось бы найти пятерых перебежчиков, тогда у него было бы желанное большинство. Это, хотя и тяжело, но не невозможно, особенно если учесть, что большая часть крупнейшей оппозиционной партии "бело-голубых" состоит из бывших членов партии "Ликуд" Нетаньяху. Они покинули "Ликуд" прежде всего из-за недовольства премьером, однако в прошлом такое недовольство часто забывалось благодаря предложенной высокой должности", - указывает Ярон.

"Но похожие силы одновременно могут помочь и Бенни Ганцу устранить Нетаньяху. В принципе его партия более чем готова сформировать большую коалицию с партией "Ликуд" - только при одном условии: за это "Ликуд" должна убрать с должности Нетаньяху, которого уже через несколько недель могут обвинить в коррупции по трем делам. (...) Во время предвыборной кампании оппозиция неоднократно утверждала, что руководство "Ликуд" готово в случае поражения на выборах отказаться от Нетаньяху. Вопрос теперь заключается в том, достаточно ли велики провал Нетаньяху и растущее недовольство в "Ликуд" для того, чтобы осуществить переворот".

"Конечно, существуют и другие возможности: Ганц мог бы отказаться от своего требования по свержению партией "Ликуд" Нетаньяху, чтобы избавить Израиль от хаоса. Нетаньяху мог бы добровольно уйти в отставку или подчиниться Ганцу. Однако пока эти сценарии кажутся крайне маловероятными, так как они противоречат интересам Ганца и Нетаньяху", - полагает автор статьи.

"Поэтому будущее Израиля, вероятно, будет зависеть от того, кто первым пойдет на уступки: будет ли это Либерман, который захочет вернуться к своему бывшему боссу? Оппозиционные политики, которые захотят воспользоваться уникальным случаем, чтобы послужить в правительстве Нетаньяху? Или же члены "Ликуд", которые устали от своего председателя и захотят в конце концов сами возглавлять свою партию? Ближайшие недели будут в Израиле напряженными и полными сюрпризов", - заключает Die Welt.