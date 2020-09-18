Кошки и собаки могут заражаться Covid-19 от своих хозяев, утверждают ученые

"Владельцы домашних животных, инфицированные COVID-19, рискуют передать вирус своим кошкам и собакам, у которых также могут развиться респираторные симптомы", - сообщает Daily Mail.

"Канадские эксперты-ветеринары предупреждают тех, кто подозревает, что заразился новым коронавирусом, держаться подальше от своих пушистых друзей - ради блага последних. Хотя пока нет доказательств того, что люди могут заражаться COVID-19 от животных, эксперты говорят, что это возможно, поскольку вирус не меняется от вида к виду", - говорится в статье.

"В своем исследовании команда проанализировала домохозяйства, в которых у домашних животных появились респираторные симптомы в то же время, когда люди болели коронавирусом. "Предварительные результаты заставляют предположить, что значительная часть домашних животных в семьях людей, больных COVID-19, были инфицированы", - заявила автор статьи и ветеринарный патолог Дороти Биенцл из Университета Гвельфа в Канаде.

"В ходе исследования людям, у которых была кошка или собака, а в одном случае - хорек и кому был поставлен диагноз SARS-CoV-2, предлагали взять мазок и у их питомца. Если люди находились за пределами двухнедельного окна предполагаемой заразности, предлагалось тестирование на антитела, нацеленное на поиск недавней или прошлой инфекции с использованием так называемых антител IgM и IgG соответственно", - сообщает газета.

"Было протестировано 17 кошек, 18 собак и один хорек. Заразной оказалась одна кошка, но у некоторых были обнаружены признаки того, что они пережили заражение в прошлом. Исследователи отметили, что хорьки и родственные им виды, такие как норка, очень восприимчивы к инфекции", - указывает газета.

"Все кошки с неопределенным результатом ПЦР или положительными результатами на антитела, как сообщили их владельцы, имели респираторные и/или другие заболевания примерно во время заражения их хозяина COVID-19", - заявила профессор Биенцл.

"У 20% собак был положительный результат на антитела IgG, что указывает на перенесенную инфекцию, и у одной из этих собак был зарегистрирован эпизод респираторного заболевания", - сообщила она. Однако, добавила она, "ни у одной собаки не было положительных результатов на IgM, которые указывали бы на более свежую инфекцию".

(...) Она отметила, что "эти предварительные результаты показывают, что у значительной части домашних животных в семьях людей с COVID-19 вырабатываются антитела".

(...) "Передача вируса от норки человеку была зарегистрирована на норковых фермах с высокой долей инфицированных животных, находящихся в непосредственной близости от людей" - указала она.

"О передаче вируса от домашних животных человеку не сообщалось, но поскольку вирус изменяется минимально или совсем не изменяется после передачи от человека животным, такая обратная передача может иметь место", - подчеркивает она.

"Профессор Биенцл и ее коллеги призвали людей с коронавирусом держаться подальше как от других людей, так и от своих домашних животных. "Существует достаточно доказательств , полученных в ходе многочисленных исследований, в том числе нашего, чтобы рекомендовать изолировать людей, инфицированных SARS-CoV-2, от людей и животных", - сказала она.

"Полные результаты исследования были представлены на конференции Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний по коронавирусным заболеваниям", - пишет Daily Mail. (...)