Заключенные мужчины: когда женщины испытывают влечение к убийце

"Есть женщины, которых привлекают жесточайшие преступники. Почему?", - задается вопросом журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Биргит Шмид.

"Он изнасиловал женщину, истязал ее, убил, расчленил и выбросил в море. Несмотря на это, множество женщин желали быть рядом с ним. Случай датского строителя подводных лодок Петера Мадсена, которого суд в 2018 году приговорил к пожизненному заключению, демонстрирует странный, но не такой редкий феномен: некоторые женщины считают желанными жестоких мужчин", - повествует автор статьи.

"Мадсен отбывает срок в камере тюрьмы строгого режима под Копенгагеном, где содержатся опасные психопаты. Однако это не мешает многим женщинам искать близости с ним. Они пишут ему, хотят встретиться. Одной тюремной надзирательнице пришлось уволиться: она чувствовала такое влечение к Мадсену, что испугалась этого", - говорится в статье.

"В конце 2019 года Мадсен женился в тюрьме на одной из своих поклонниц, российской активистке Дженни Курпен. В Facebook она подчеркивала привлекательные для нее черты 50-летнего садиста. Он, по ее словам, красив, талантлив, чуток и умен, как никто иной. Она гордится своим мужем, за исключением того "трагичного дня", написала она, представив его жертвой собственного поступка".

"Гибристофилией страдают в основном женщины. На греческом это слово означает "симпатию к злоумышленнику". Женщины влюбляются в преступников, мечтают о сексуальных отношениях, возможно, они просто тоскуют по тем, кто считает себя Богом и поступает вне закона", - отмечает Шмид.

"(...) Сила, которой мужчины обладали в тот момент, когда совершали что-то страшное, возбуждает некоторых женщин. Также и норвежский правый террорист Андерс Брейвик, убивший в 2011 году 77 молодых людей в Осло и на острове Утейа, стопками получает любовные письма. Женщины попадают под влияние нарциссизма психопата, его дара манипулировать людьми, его мании величия. Возможно, некоторыми движут также фантазии о его спасении", - пишет издание.

Но, предполагает автор статьи, возможно, женщинам нравятся сидящие за толстыми стенами мужчины, потому что такой мужчина не может ускользнуть. "По-настоящему хорошие мужчины сидят за решеткой. Так видят это влюбленные женщины. То, что мужчина находится в заключении, не может свободно передвигаться и делать, что хочет, делает его притягательным. (...) Они не сидят вечерами вместе на диване, когда он внезапно может встать за пивом, вместо того, чтобы слушать ее. Нет ни малейшей вероятности, что мужчина однажды слишком поздно придет домой. Мужчина не может ее разочаровать и причинить боль, ведь у них нет общих будней. Женщина является здесь действующим лицом и сохраняет контроль над ним и его жизнью", - считает Шмид.

"Несколько лет назад я наблюдала это на примере своей знакомой, которая вела задушевную переписку с кандидатом на смертную казнь из американской тюрьмы. (...) Как и в настоящих романах с заключенными, ценность этой переписки заключалась в том, что он был далек и недосягаем. Его казнь делала отношения совершенными", - повествует автор статьи.

"Как только убийца получает помилование или отбывает свое наказание и выходит на свободу, любовь проходит проверку. И чаще всего она терпит крах. Ведь теперь мужчины становятся для женщин такими же, как остальные: их больше невозможно держать под контролем", - пишет NZZ.