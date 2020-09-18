Правительство ФРГ рассматривает возможность финансирования российского газового проекта

"Несмотря на конфликт вокруг отравления критика Кремля Алексея Навального, правительство ФРГ рассматривает возможность финансирования нового энергетического проекта в России, - сообщает немецкий журнал Der Spiegel. - По информации издания, экспортно-кредитное агентство Euler Hermes, возможно, примет участие в обеспечении финансирования огромного проекта по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2" в Сибири. Это следует из документа французского экспортно-кредитного агентства Bpifrance. Согласно нему, в этом проекте стоимостью 21 млрд долларов в качестве поставщика технологий примет участие концерн Linde из индекса DAX".

"Согласно документу, Euler Hermes должно обеспечить финансирование расходов на "Арктик СПГ-2" в размере 300 млн долларов. Сжижением природного газа на Гыданском полуострове на севере Сибири и его транспортировкой намерены заниматься российский энергетический концерн "Новатэк", французская компания Total, а также китайские и японские предприятия. Компания Linde встречается в документе несколько раз. По сообщениям СМИ, немецкое предприятие должно будет поставить технологию для сжижения газа. В самой компании отказались давать комментарии относительно проекта "Арктик СПГ-2", - говорится в статье.

"(...) В правительственных кругах говорят, что решение о финансировании пока не принято", - передает издание.

"Предоставление ФРГ обеспечения для проекта "Арктик СПГ-2" может привести к новым разногласиям вокруг германо-российской энергетической политики - в разгар конфликта вокруг дела Навального и газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море, - указывает Der Spiegel. - (...) Почему правительство в Берлине ко всему прочему хочет финансировать и сибирский проект по сжижению газа, пока неясно. Защитники прав человека и окружающей среды критикуют поддержку "Арктик СПГ-2". "В газовой отрасли германское государство не должно продолжать действовать привычным образом - и помогать в реализации новых проектов, которые увеличат нашу зависимость от российского газа", - говорит Регина Рихтер из неправительственной организации Urgewald. По ее словам, природный газ вредит климату; государство должно пересмотреть свою позицию по поддержке проектов, связанных с ископаемым топливом. В Euler Hermes на запрос не ответили".

"На настоящий момент "Арктик СПГ-2" является крупнейшим в российской истории проектом по сжижению природного газа. Его строительство уже начато; начало эксплуатации планируется в 2023 году", - пишет Der Spiegel.