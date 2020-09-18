"В деле отравленного критика Кремля Россия также пытается распространять дезинформацию с помощью целенаправленных кампаний", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с докладом о состоянии Европейского союза, сказала о покушении на Навального: "Такую же картину мы видели ранее в Грузии и на Украине, в Сирии и в Солсбери - а также при вмешательстве в выборы по всему миру". Эти четкие слова схожи с оценкой Европейской службы внешних связей (EAD). Там после противоречащей международному праву аннексии Россией Крыма появилось подразделение "стратегической коммуникации". С 2015 года эксперты следят за дезинформационными кампаниями России и публикуют анализы и исправленную ложную информацию на сайте EUvsDisinfo.eu", - говорится в статье.

"В настоящее время преобладают в основном две темы: протесты против белорусского президента Александра Лукашенко, сфальсифицировавшего результаты выборов, а также дело Навального. Здесь EAD отмечает параллели с делом двойного агента Сергея Скрипаля, который был отравлен "Новичком" в 2018 году", - пишет издание.

"Заголовок нового исследования "Пятьдесят способов убить Навального" отражает важную часть стратегии: она не только оспаривает какую-либо причастность Кремля к отравлению, но и вносит путаницу. Так, например, в статье, опубликованной на испанском языке на сайте News Front, говорится, что российское государство никогда не действовало бы так неумело, если бы хотело убить Навального. Вместо боевого отравляющего вещества "Новичок" использовался бы нож для хлеба или пистолет - или же можно было бы инсценировать ДТП, говорится там с издевкой. Цель: граждане, которые ищут в интернете объяснение того, почему критик Кремля впал в кому, разочаровавшись и запутавшись, должны отказаться от этой идеи и больше не верить ни одному объяснению", - поясняет Süddeutsche Zeitung.

"В качестве другого нарратива один из служащих ЕС называет теорию заговора о том, что за нападением стоят США или "Запад", желающие навредить России - например, путем остановки строительства газопровода "Северный поток-2". Как минимум в Брюсселе этой стратегии следуют и московские дипломаты: во вторник российское представительство при ЕС направило журналистам электронное письмо, в котором оно задало девять похожих вопросов. Наряду с обвинениями врачей берлинской клиники Charité в искажении фактов там также задается крайне циничный вопрос о том, зачем России нужно было убивать человека, популярность которого, согласно независимому опросу, составляет лишь 2%. Эта цифра верна, - отмечает издание, - однако в данном опросе Навальный в категории "наиболее вдохновляющих личностей" стоит сразу после президента Владимира Путина. То, что часть правды, в данном случае корректная цифра, используется в ложном контексте, типично для дезинформационных кампаний".

"В случае с Белоруссией, - продолжает издание, - предпринимаются попытки представить демократическое движение, мирно протестующее на протяжении нескольких недель, как управляемое Западом. При этом зачастую проводится различие между "разумными странами" Запада и истеричными соседями Польшей и Литвой. (...) По данным EAD, центральную роль в Белоруссии играет прежде всего российский государственный телеканал RT (бывший Russia Today)".

"В Германии, где отравление Навального вызывает противоречивые дискуссии, влияние российских государственных СМИ также велико. Так, статьи RT Deutsch, немецкогоязычного подразделения телеканала, пользуются исключительной популярностью: по данным EAD, в настоящее время по количеству репостов в соцсетях они занимают в Германии второе место", - передает Süddeutsche Zeitung.