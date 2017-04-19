Эльмар Брок: "Смертная казнь стала бы "красной линией"

Председатель внешнеполитического комитета Европейского парламента Эльмар Брок считает, что, несмотря на итоги турецкого референдума, Евросоюзу пока не стоит формально сворачивать переговоры о вступлении Турции в ЕС. Такое мнение политик высказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine.

"Меня удивляет, что Эрдоган оказывал в преддверии референдума существенное давление, но смог получить всего лишь 51,4%. Тот факт, что он использует всю государственную власть против СМИ, бросает в тюрьмы политиков и журналистов, а также частично фальсифицирует результаты голосования не говорит в пользу того, что он действительно пользуется широкой поддержкой населения, о которой постоянно говорит. Этот референдум не дает ему право на переустройство государства", - считает политик.

По словам Брока, "при нынешних условиях у Турции нет шанса стать членом Евросоюза. В стране больше нет разделения властей, что является важным условием для членства в ЕС, да и в других вопросах Турция далека от правовых и демократических критериев".

Как заметил Брок, "переговоры и так уже давно заморожены, как того требовал Европарламент". "Но было бы неправильно с политической и тактических точек зрения формально завершать их в данный момент, - уверен он. - Почти 50% турок голосовали против конституционной реформы, и мы не можем сейчас привести их в уныние, отказавшись от Турции и окончательно захлопнув дверь".

При этом Брок подчеркнул, что его позиция не связана с тем, что ЕС якобы стал зависим от Турции из-за соглашения по беженцам: "Нет, такой зависимости не существует. Дело не в миграционном соглашении, а в том, что ЕС заинтересован в сохранении разумных отношений с Турцией". Она имеет "большое геополитическое значение, причем не только в борьбе с терроризмом, но и в других вопросах, связанных с безопасностью". "По этой причине важно, чтобы Турция сейчас не перешла в другой лагерь", - сказал политик.

Более того, по словам Брока, "Турция зависит от нас больше, чем мы от нее. Популярность Эрдогана основывается на экономическом подъеме, которого он сумел достичь в последнее десятилетие. Но его бы не было без крупных инвестиций из ЕС. Поэтому у Эрдогана нет альтернативы Евросоюзу, и Россия для него - совершенно несоизмеримый рынок".

Тем не менее, переговоры о вступлении Турции в ЕС могут быть свернуты. "Возвращение смертной казни точно стало бы "красной линией". Это означало бы немедленное исключение из Совета Европы и конец процесса вступления", - заявил Брок.