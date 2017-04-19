Мстительный султан становится всесильным: чего теперь стоит опасаться противникам Эрдогана

"После провалившейся попытки государственного переворота президент Турции продемонстрировал, как беспощадно он может обходиться со своими оппонентами. Теперь после реформы конституции он сконцентрирует в своих руках еще больше власти - и это, как показывает лишь незначительный перевес на референдуме в его пользу, на фоне расколотой страны", - пишет корреспондент немецкого издания Focus Ульф Людеке, побеседовавший с экспертом по Турции Удо Штайнбахом о том, что значит победа Эрдогана для его противников.

По мнению Штайнбаха, противников Эрдогана ждут еще более непростые времена. "Об этом свидетельствуют заявления президента Турции о продлении режима чрезвычайного положения, сделанные сразу после референдума".

Эксперт ожидает, что Эрдоган и в будущем продолжит использовать увольнения с государственной службы как средство устранения неудобных политических оппонентов. Неугодным кандидатам будет закрыт доступ к определенным рабочим местам и профессиям - так, после путча "ни одна сфера не была столь сильно затронута политически мотивированными чистками, как образование".

Как передает Focus, около 40 тыс. турок, по разной информации, до сих пор находятся за решеткой в ожидании судебных процессов - их подозревают в связях с путчистами. Штайнбах опасается, что Эрдоган может инициировать очередную волну арестов. "Информация, поступающая к нам в последние сутки от журналистов и представителей оппозиции, которые говорят о манипуляциях в ходе референдума, внушает серьезные опасения. Много тех, кто находится в непосредственной опасности". Эксперт исходит из того, что "репрессии будут настолько масштабными, насколько энергично оппозиционно настроенные силы будут сообщать о фактах нарушений в ходе голосования".

Комментируя недавние заявления турецкого президента о возвращении смертной казни, Штайнбах указывает на то, что произвол, с которым Эрдоган обращается с политическими заключенными, делает вероятность возвращения смертной казни еще более серьезной.

Эрдоган больше не сойдет с пути по установлению в Турции автократической президентской системы, предостерегает Штайнбах. "В 2016 году ему удалось подавить путч, и с тех пор он беспардонно разделывается с теми, кто не разделяет его взглядов".

"В ходе референдума 48,6% сказали свое "нет" [конституционным изменениям] - тем самым выступив против расширения власти президента. Грозят ли им репрессии?" - выясняет Focus у эксперта. "Обвинения в манипуляциях в ходе референдума Эрдоган будет воспринимать как атаку на собственную картину мира, представив ее как нападки на весь исламский порядок, каким он сам его понимает", - комментирует Штайнбах.

Раскол турецкого общества станет еще более заметным. Пока, по мнению эксперта, нет причин говорить об угрозе гражданской войны в Турции. "Однако сегодняшний замес из репрессий, референдума и протестов против подтасовок результатов чрезвычайно опасен и, если все пойдет по негативному сценарию, может привести к гражданской войне".