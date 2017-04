19 апреля 2017 г. Нил Бакли | Financial Times Российский сельскохозяйственный сектор процветает на фоне санкций "Когда ЕС и США ввели санкции в отношении некоторых секторов российской экономики после военного вмешательства на Украине в 2014 году, некоторые чиновники на местах заявили, что блокада открывает новые возможности. По их словам, вместе с падением рубля это будет стимулировать развитие отечественного бизнеса, поощряя импортозамещение и повышая конкурентоспособность экспортных товаров", - пишет корреспондент Financial Times Нил Бакли. "Многие западные аналитики и инвесторы отнеслись к этому с некоторым цинизмом. Но, по крайней мере, в одной сфере экономики - сельском хозяйстве и связанных с ним секторах - оптимизм оказался оправданным", - говорится в статье. В прошлом году Россия стала крупнейшим в мире экспортером зерна и полностью заместила импортную свинину и курицу местными продуктами. "Она стала ведущим производителем сахарной свеклы; производство тепличных овощей в прошлом году выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. Хотя сельхозсектор по-прежнему намного меньше нефтегазового, он обогнал продажу оружия, составив вторую по величине долю в экспорте России", - сообщает издание. "На самом деле, западные санкции имели к этому незначительное отношение. Более слабый рубль, который способствовал росту экспорта и сделал импорт более дорогим, был производной, прежде всего, от снижения цен на нефть", - уточняет Бакли. "Некоторые аналитики полагают, что президент Путин использовал санкции в качестве прикрытия для достижения поставленной им стратегической цели: сделать Россию более самодостаточной в плане продовольствия. Кроме того, российское правительство увеличило субсидии фермерам. Сектор также выиграл от разрешения в последнее десятилетие продавать землю в частные руки - хотя цены на нее остаются низкими по мировым стандартам", - рассуждает автор. "Самая многообещающая возможность находится в Азии, где России принадлежит полоса плодородных земель вдоль границы с Китаем", - отмечает Бакли. Продовольственный экспорт в Китай делает только первые шаги, "но даже без этого российский сельскохозяйственный бум показывает, что, несмотря на санкции и неудовлетворительное состояние отношений между Востоком и Западом, на российском рынке есть множество возможностей", - заключает он. Источник: Financial Times