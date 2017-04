19 апреля 2017 г. Дэвид Гарднер | Financial Times Реджеп Тайип Эрдоган победил в своем голосовании, но потерял половину Турции В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не получил ясной и громкой поддержки, которой он ожидал, отмечает Дэвид Гарднер в Financial Times. Референдум об изменениях в конституции, которые дают ему неограниченную власть, закончился победой с небольшим преимуществом. Все карты были у президента Эрдогана и его неоисламской "Партии справедливости и развития" (ПСР). После провала в июле прошлого года государственного переворота с участием теневой соперничающей исламистской группировки Эрдоган установил режим чрезвычайного положения. Правительство контролирует улицы, монополизировало эфир, накладывает запреты на соцсети. После провала путча множество СМИ закрыто, уволено 130 тыс. гражданских служащих, более 40 тыс. человек арестовано, говорится в статье. "После 10 прямых побед в голосованиях с 2002 года на сей раз он победил с перевесом чуть более 1%. Оппозиция подняла шум, когда разрыв между лагерями "Да" и "Нет" стал сокращаться вечером в воскресенье, - говорится в статье. - Односторонние соревнования должны заканчиваться не так". "Через 15 лет правления Эрдогана, ужесточавшего хватку сначала в качестве премьер-министра, а теперь в качестве президента, почти половина населения сказала оглушительное "Нет" правлению одного человека. Центр страны - Анатолия, безусловно поддерживающая президента, держался крепко. Но крупные города - Стамбул, Анкару, Измир, а также побережья Эгейского и Средиземного морей, Эрдоган потерял, как и преимущественно курдские юго-восток и восток, терзаемые возобновившейся войной с поставленной вне закона "Рабочей партией Курдистана" (РПК), - указывает Гарднер. "Половина Турции отвергла изменения, которые дают президенту контроль над парламентом, судебной властью и всеми министерствами и могут предоставить Эрдогану пожизненную власть. Если описать этот новый порядок как переход от парламентской системы к "исполнительному президентству", получится выхолощенный ответ на вопрос с несколькими вариантами ответа. То, что теперь получили турки, - это не президентство во французском или американском стиле, а нечто вроде кремлевского правления Владимира Путина - и половина страны хорошо это знает", - говорится в статье. "Вполне вероятно, что Эрдоган хочет порвать с Европой, но он не может сделать это полностью: половина его подданных идентифицирует себя с европейцами и борется за то, чтобы сохранить другой путь. ЕС не следует оставлять этих людей на произвол судьбы", - полагает Гарднер. Источник: Financial Times