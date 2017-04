19 апреля 2017 г. Редакция | The Guardian Взгляд The Guardian на выборы 2017 года: голосование, в котором Британия не нуждается "Еще до вступления в должность премьер министра Тереза Мэй отзывалась категорично о нежелательности досрочных [парламентских] выборов", - говорится в редакционной статье британской The Guardian. Издание напоминает, что 30 июня 2016 года, в момент своего выдвижения на пост лидера Консервативной партии, Мэй заявила в правительстве: "До 2020 года не должно быть всеобщих выборов". Это звучало недвусмысленно и до вторника было мантрой, которой с тех пор придерживалась премьер-министр. "Однако теперь это произойдет, и лишь потому, что Мэй видит в таком шаге преимущество для Консервативной партии", - говорится в статье. Во вторник Мэй перед своей резиденцией на Даунинг-стрит "объявила с абсолютно невозмутимым лицом, что правительство намеревается объявить выборы 8 июня". "Будем откровенны: Британия не нуждается в этих всеобщих выборах, а ее народ их не требует, - комментирует The Guardian. - В правительстве нет кризиса. Мэй не теряет голоса в свою поддержку в Палате общин. Палата лордов не бросает ей вызов. Нет законопроектов, которые находятся в опасности. Мы не в состоянии войны и не переживаем экономический кризис. До "Брекзита" еще два года. Пресса не ратует за досрочные выборы. Правительство не страдает отсутствием идей. Оппозиция не готова к выборам". "Мэй в достаточной степени является тори, - пишет газета, - чтобы знать, что британские премьер-министры, которые сменяют своих предшественников в середине срока, не имеют конституционной "потребности" в получении личного мандата, особенно когда их позиция столь доминирующая, как сейчас у нее. Однако теперь парламент, рассчитанный на пять лет, просуществует только два года - единственно потому, что Мэй думает, что сейчас благоприятный момент, чтобы разгромить лидера лейбористов Джерими Корбина". "Некоторые из мотивов Мэй для созыва выборов особенно неприемлемы, - продолжает издание. - Ее заявление о том, что есть потребность в голосовании, так как "разделение в Вестминстере" создает "вредоносную неопределенность и нестабильность", рискует прозвучать как местная версия того, что президент Эрдоган может заявлять в Турции. Разделение в парламенте необходимо и является неотъемлемой его чертой, особенно когда речь идет о таком важнейшем решении, как "Брекзит", - уверена The Guardian. - "Брекзит" отражает судьбоносные линии разделения в самой стране. Решение Мэй и ее риторика показывают, какой вред референдумы наносят парламентской демократии". "Выборы - это также призыв к избирателям вслепую поддержать условия "Брекзита", которые предложит Мэй", - говорится в статье. Объявляя о досрочных выборах во вторник, премьер-министр заявила, что она хочет поддержки "решениям, которые мне придется принять". "Однако мы не знаем, что это будут за решения", и "переговоры будут включать в себя уступки", говорится в статье. Мэй "хочет отделаться от критики парламента в процессе формулировки условий "Брекзита", пишет The Guardian. "На этой ранней стадии опасность заключается в том, что выборы 2017 года могут стать скорее не борьбой за то, кто будет править, а соревнованием за то, каким объемом власти избиратели готовы наделить Терезу Мэй. Надо будет очень внимательно следить за манифестом тори - это будет необычайно важный документ. Это преждевременные выборы, в которых страна не нуждается, которых британцы не хотят и которые не нужны Мэй, чтобы эффективно делать свою работу. Но, самое главное, эти выборы не должны выписать ей незаполненный чек в отношении Европы", - подытоживает издание. Источник: The Guardian