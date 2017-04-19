Итальянское "Движение пяти звезд" думает о выходе Италии из НАТО

Итальянская партия "Движение пяти звезд", критически настроенная по отношению к Европе, допускает "выход страны из НАТО, в случае если оборонный альянс не проведет радикальных реформ: по мнению политиков, НАТО должно, прежде всего, придерживаться политики невмешательства", сообщает корреспондент Handelsblatt.

"Нам придется подумать над тем, хотим ли мы быть членом НАТО или нет", - заявил на прошедшей во вторник пресс-конференции зампредседателя партии Манлио Ди Стефано. Помимо этого, ведущая оппозиционная партия Италии представила свою внешнеполитическую программу по десяти направлениям.

В частности, "Движение пяти звезд" требует отмены санкций против России и выступает против европейской политики жесткой экономии, а также против соглашений TTIP и Ceta, говорится в статье.

Согласно опросам, в настоящее время партия набирает 28,6% голосов, опережая Демократическую партию с ее 26,8%. В случае победы еврокритиков на предстоящих выборах 35-летний Ди Стефано, как пишут СМИ, считается самым возможным кандидатом на пост главы итальянского МИДа.