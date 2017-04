19 апреля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Британский премьер хочет иметь козыри в Брюсселе Сильный мандат, полученный на досрочных парламентских выборах, по расчету Терезы Мэй, освободит ее от причитающих противников "Брекзита" в ее партии и даст больше простора для маневров на переговорах по выходу из ЕС, но она рискует, пишут СМИ. The Guardian не советует превращать голосование 8 июня в слепую поддержку загадочных пока условий "Брекзита". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник удивила соотечественников, назначив на 8 июня досрочные парламентские выборы, "и это разумное, хотя и рискованное решение", пишет редакция The Wall Street Journal. Более безопасно было бы сначала согласовать условия "Брекзита", однако Мэй все еще имеет дело с кэмероновским большинством тори, избранным до "Брекзита", и рассчитывает занять более выгодную позицию на переговорах. "Ее выдержка и вера в демократию достойны восхищения, особенно в нашу эпоху популистских сюрпризов", - пишет WSJ. "Британия переживает больше, чем незначительную тревогу после "Брекзита", и даже синдром раскаяния", - отмечают авторы. В стране падает курс национальной валюты, инфляции должна превысить 3% в этом году, снижается уверенность бизнес-кругов, в Шотландии снова разгорается сепаратизм. "Задача Мэй среди этого брожения - сформулировать представление о том, какова цель "Брекзита": это способ освободиться от государственного вмешательства Брюсселя или способ сохранить британскую национальную идентичность. Премьер-министр не разделяет до конца ни одну, ни другую точку зрения, полагает издание. "Мэй надеется, что победа на выборах поможет ей преодолеть эти расхождения и представить на переговорах с ЕС единое правительство тори. Но, чтобы получить это большинство, ей нужно будет предложить перспективы более благополучной Британии, чем тот вид консерватизма, основанного на локальном самоуправлении, который она до сих пор предлагала", - считает издание. Британия сможет добиться успеха после "Брекзита", только если станет Меккой для инвестиций и человеческого капитала, говорится в статье. Во вторник утром "на Даунинг-Стрит задул резкий ветер: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз удивила свою страну и Европу способностью принимать жесткие политические решения", комментирует обозреватель Die Welt Штефани Больцен заявление Мэй о досрочных парламентских выборах. Опросы общественного мнения выставляют решение Мэй, которое, по ее собственному признанию, было "принято спонтанно и вопреки ее воле", "во вполне логичном свете": ее партия консерваторов почти на 20% опережает терпящую бедствие Лейбористскую партию. "Сильный мандат, полученный на выборах, по расчету Мэй, освободит ее от причитающих противников "Брекзита" в собственной партии и даст ей больше простора для маневра на переговорах с Брюсселем, - пишет автор. - Сильно поредевшей группе оппонентов жесткого "Брекзита" придется похоронить свою угрозу сорвать выход страны из ЕС в нижней палате парламента. Расчет может оправдаться и с партийной точки зрения, ведь лейбористам, вероятно, понадобятся годы, чтобы оправиться от катастрофического поражения на выборах". "Есть еще и шотландцы: в принципе, они и дальше смогут требовать своего референдума, но одобрить его может только премьер-министр, а в случае победы Мэй получит у народа мандат вывести из состава ЕС единую страну, - говорится в статье. - К тому же из-за досрочных выборов Мэй получит дополнительные два года на посту премьера". Как заявил во вторник эксперт по выборам Джон Кэртис, "Мэй, несмотря на хорошие рейтинги, надо будет проявлять осторожность": "У нее нет никаких гарантий, что она выйдет из новых выборов со значительно более сильными позициями". В стране существуют внутриполитические проблемы. К примеру, затяжной кризис переживает национальная система здравоохранения NHS: каждый день приходят новости об ужасном состоянии приемных покоев, о дефиците медицинских кадров и списках ожидания на проведение важных операций. "Поэтому, сможет ли Мэй впечатлить переговорщиков от ЕС за брюссельским столом сильным мандатом от своих избирателей, вопрос спорный", - заключает автор статьи. Главный переговорщик по "Брекзиту" от Европарламента Ги Верхофстадт видит в новых выборах "шанс для британцев высказать свое мнение по поводу будущих отношений между ЕС и Соединенным Королевством". Другими словами - "наказать Мэй", передает издание. "Будем откровенны: Британия не нуждается в этих всеобщих выборах, а ее народ их не требует, - пишет в редакционной статье британская The Guardian. - В правительстве нет кризиса. Мэй не теряет голоса в свою поддержку в Палате общин. Палата лордов не бросает ей вызов. Нет законопроектов, которые находятся в опасности. Мы не в состоянии войны и не переживаем экономический кризис. До "Брекзита" еще два года. Пресса не ратует за досрочные выборы. Правительство не страдает отсутствием идей. Оппозиция не готова к выборам". "Однако теперь парламент, рассчитанный на пять лет, просуществует только два года - единственно потому, что Мэй думает, что сейчас благоприятный момент, чтобы разгромить лидера лейбористов Джерими Корбина", - говорится в статье. "Ее заявление о том, что есть потребность в голосовании, так как "разделение в Вестминстере" создает "вредоносную неопределенность и нестабильность", рискует прозвучать как местная версия того, что президент Эрдоган может заявлять в Турции. Разделение в парламенте необходимо и является неотъемлемой его чертой, особенно когда речь идет о таком важнейшем решении, как "Брекзит", - уверена The Guardian. "Выборы - это также призыв к избирателям вслепую поддержать условия "Брекзита", которые предложит Мэй", - говорится в статье. Объявляя о досрочных выборах во вторник, премьер-министр заявила, что она хочет поддержки "решениям, которые мне придется принять". "Однако мы не знаем, что это будут за решения", и "переговоры будут включать в себя уступки", говорится в статье. "Надо будет очень внимательно следить за манифестом тори - это будет необычайно важный документ (...) Самое главное, эти выборы не должны выписать ей незаполненный чек в отношении Европы", - подытоживает издание. Европе предстоит в этом году выбирать трижды - и эти выборы либо изменят ее, либо стабилизируют, пишет обозреватель Kurier Гельмут Брандштэттер. Тереза Мэй хочет обеспечить себе поддержку уверенного большинства, чтобы "иметь возможность выступить с более сильными картами в Брюсселе - причем до того, как британцы заметят, насколько сильно ослабела национальная валюта и выросли цены. И как им не хватает ЕС", пишет автор. Во Франции Марин Ле Пен при поддержке Австрийской партии свободы, Путина и прочих сил "уже работает над развалом ЕС". "Единственной надеждой Европы остается Ангела Меркель. Четыре года назад она шла на выборы с лозунгом "Германия сильна. Так и должно остаться". Теперь этого будет недостаточно. Ей придется объяснить, каким образом Германия - а вместе с ней и Австрия - несмотря на большие отчисления Брюсселю, выигрывает от членства в ЕС. В экономическом плане - от экспорта, в политическом - от стабильности и мира. Именно в той реальности, в которой Эрдоган, Путин и Орбан, может, действительно хотят спокойствия, но уж точно не демократии, а Трамп, хоть и провозгласил политику изоляционизма, но продолжает дикие пляски с опасным оружием в руках", - говорится в статье.