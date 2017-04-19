Европа в руках трех женщин

Европе предстоит в этом году выбирать трижды - и эти выборы либо изменят ее, либо стабилизируют, считает обозреватель австрийского издания Kurier Гельмут Брандштэттер.

Тереза Мэй хочет обеспечить себе поддержку уверенного большинства (в ходе досрочных парламентских выборов. - Прим. ред.), чтобы "иметь возможность выступить с более сильными картами в Брюсселе - причем до того, как британцы заметят, насколько сильно ослабела национальная валюта и выросли цены. И как им не хватает ЕС", пишет автор.

Что касается Франции, то здесь Марин Ле Пен при поддержке Австрийской партии свободы, Путина и прочих сил "уже работает над развалом ЕС". После гипотетического выхода Франции из Евросоюза она планирует увеличить военный бюджет практически вдвое. И это со слабым-то франком?" - удивляется Брандштэттер.

"Единственной надеждой Европы остается Ангела Меркель. Четыре года назад она шла на выборы с лозунгом "Германия сильна. Так и должно остаться". Теперь этого будет недостаточно. Ей придется объяснить, каким образом Германия - а вместе с ней и Австрия - несмотря на большие отчисления Брюсселю, выигрывает от членства в ЕС. В экономическом плане - от экспорта, в политическом - от стабильности и мира. Именно в той реальности, в которой Эрдоган, Путин и Орбан, может, действительно хотят спокойствия, но уж точно не демократии, а Трамп, хоть и провозгласил политику изоляционизма, но продолжает дикие пляски с опасным оружием в руках", - говорится в статье.