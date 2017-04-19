Бетонная застройка вокруг Москвы угрожает традиционным поселкам

Спекуляция недвижимостью свирепствует в весьма востребованных пригородах Москвы. Но против аппетитов коммерческих застройщиков, готовых стереть с лица земли целые гектары лесов и поселков, организуется сопротивление, пишет редакция французской газеты Le Figaro со ссылкой на AFP.

"Жители Восточной Перловки, дачного поселения, расположенного к северо-востоку от Москвы, бьются с коммерческими застройщиками, которые строят бетонные здания в ущерб окрестным лесам. Поселение стало символом сопротивления застройщикам. Когда власти приняли решение о разрушении 600 домов этого микрорайона Мытищ, чтобы построить там большие высотные дома, жители немедленно объявили мобилизацию", - говорится в статье.

"Я никогда не смогу переехать в бетонное здание. Здесь у меня большой деревянный дом, сад с яблонями. У меня нет никаких проблем с парковочным местом. И мои дети могут проводить целый день на свежем воздухе", - признается Виктор Карачун, житель Восточной Перловки. Он опубликовал в интернете петицию с протестом против разрушения своего поселения местным застройщиком "Земельные ресурсы", и ее подписали 2 тыс. человек", - передает редакция.

Как говорится в публикации, в 2014 году жители поселения подали иск. Верховный суд признал, что местные власти не имели права давать разрешение на это строительство. Решение Верховного суда не было отменено, и застройщик был обязан лишь изменить свой план и построить менее высокие здания, чем было предусмотрено вначале. "Если этот проект будет реализован, то плотность населения в этом микрорайоне превысит 13 тыс. человек на квадратный километр, то есть станет вдвое больше, чем в Гонконге", - сокрушается адвокат Андрей Юмашев, который защищал жителей.

"Власти, как и застройщики, аргументируют необходимость подобных проектов. "В Москве практически не остается свободных участков", - рассказывает Владимир Воронин, который руководит большой российской многопрофильной девелоперской компанией "ФСК Лидер". В то время как Москва с ее 12 млн жителей и так перенаселена, вновь прибывающие готовы удалиться за ее пределы и покупать жилье там. Московская область, в 18 раз превышающая по площади столицу, населена "всего лишь" 7 млн жителей и таким образом является идеальной целью", - говорится в статье.

"В 6 км от Восточной Перловки жители поселка "Строитель" тоже борются против истребления Челюскинского леса, которому угрожает проект застройки. Они обвиняют местную администрацию в незаконной продаже этого леса московскому коммерческому застройщику "Новая земля", который хочет построить новый квартал для 20 тыс. жителей", - сообщают журналисты.

"Застройщики пользуются пробелами в законодательстве, - считает руководитель природоохранной программы "Гринпис России" Михаил Крейндлин. - Коммерческое строительство - это сектор, приносящий большую прибыль не только инвесторам, но и местным властям. Даже если исключить сам факт коррупции, который нередок, такие проекты наполняют местные бюджеты посредством налогов".