Накануне президентских выборов во Франции предотвращен крупный теракт

Два джихадиста готовили в Марселе теракт. В снятом ими видео с присягой верности ИГИЛ* фигурирует фотография Франсуа Фийона, сообщают журналисты французской газеты Le Figaro Жан Чичизола и Кристоф Корневен.

"Сценарий крупного теракта посреди кампании президентских выборов, которого так опасались антитеррористические службы, оказался не лишенным оснований. Остается еще много вопросов, но уверенность усиливается после задержания Генеральной дирекцией внутренней безопасности (DGSI) и полицейской службой розыска, помощи, вмешательства и устрашения (Raid) во вторник в Марселе двух человек, в рамках открытого 12 апреля прокуратурой Парижа расследования преступного террористического сообщества и нарушения законодательства о хранении оружия применительно к террористической операции", - говорится в статье.

"Судя по арсеналу, раскрытому на "конспиративной" квартире, арендованной в III округе Марселя, эти два исламиста имели все необходимое для совершения настоящей резни. Задержанные 29-летний Махидин М. и 23-летний Клеман Б., обращенный в другую веру, известный также как чеченский исламист, совершили уголовные правонарушения, один 12 раз, другой 2 раза, и радикализировались в тюрьме в Лиль-Секден, где они сидели в одной камере. Они изготавливали кустарное взрывчатое вещество типа TATP, прозванное "вдовой Сатаны", в частности, оно было использовано теми, кто совершил теракты в Париже и Сен-Дени 13 ноября 2015 года", - передают журналисты.

"С учетом имевшегося у них снаряжения и аппаратуры, во вторник министр внутренних дел Маттиас Фекл подтвердил, что эти два человека были готовы совершить теракт "в очень короткий срок, то есть в ближайшие дни". Тем не менее, пока не известны подробности о точном моменте нанесения удара", - сообщают авторы.

"Нападение предполагаемых террористов-смертников с поясами шахида по образу и подобию 13 ноября, судя по всему, было тщательно подготовлено", - отмечают журналисты.

"Во вторник полицейские источники выяснили, что террористический план был нацелен на предвыборный период. И уточнили, что конкретная мишень неизвестна. Усилиями DGSI было перехвачено видео с присягой верности "Исламскому государству"*. В видео на стене изображен план Марселя, на столе фотомонтаж снимков детей жертв бомбардировок [в Сирии], первая полоса газеты Le Monde от 13 марта, где фигурирует фотография Франсуа Фийона под заголовком "Франсуа Фийон: кампания под подозрением", строфы из Корана, призывающие к мести, пистолет-пулемет "Узи", а также черное знамя "Исламского государства"*, похожее на то, которое было изъято при обыске", - указывают журналисты.

"Однако на этой стадии, по данным источника, никакие элементы не указывают на то, что мишенью являлся именно кандидат от партии "Республиканцы". Ясно лишь одно: главные кандидаты, вступившие в предвыборную борьбу, в первую очередь были предупреждены в конце прошлой недели о существовании такой угрозы, - говорится в статье. - Марин Ле Пен, выступающая на митинге в Марселе в среду вечером, и окружение Эммануэля Макрона подтвердили, что фотографии двух исламистов были розданы службам безопасности кандидата от "Национального фронта" и кандидата от движения "Вперед!".

"Помимо выбора потенциальной мишени, становится очевидно, что ИГИЛ* хотело бы отметиться крупным терактом по случаю выборов во Франции. Еще 6 февраля "Дар аль-ислам" - пропагандистский журнал "Исламского государства"* - в качестве "удобной цели" оценивал "обожателей "Национального фронта". Развивая тему своего высказывания, журнал сделал заключение: "Вопрос не в том, чтобы узнать, будет ли Франция снова поражена терактами. Единственно важные вопросы касаются очередных мишеней и даты", - цитирует Le Figaro.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.