"Мы присутствием при глобальном спаде демократических ценностей по всему миру"

Майна Киай - специальный докладчик ООН по праву на мирные собрания и ассоциации. После шести лет службы он уходит в июне с этого поста, делая горькое признание: повсюду в мире гражданское общество сдает свои позиции. Интервью взял журналист швейцарской газеты Le Temps Фредерик Коллер.

"Все больше стран принимают законы, призванные ограничить доступ международных неправительственных организаций на их территорию. Присутствуем ли мы при большом отступлении международного гражданского общества?" - спросил журналист.

"Вопрос нападок или ограничений, нацеленных на неправительственные организации, касается не только международных структур, но и всех неправительственных организаций, в частности, национальных. Вот уже целое десятилетие правительства охотно принимают международный бизнес, но отказываются от международных идей. Компании Google, Apple могут инвестировать в Китае, России или Турции. Но едва речь заходит о таких правозащитных организациях, как Amnesty International или Human Rights Watch, то это становится проблематичным. Деньги - да, идеи - нет, - ответил Киай. - Взгляните, что происходит в Македонии и в Венгрии: из Джорджа Сороса делают мишень для ненависти. Так как это один из тех редких людей, которые хотят вкладывать деньги в более открытое общество. Проблема не в Соросе, а в идеях".

"В 2011 году Россия проголосовала за закон об иностранных агентах, который направлен на неправительственные организации, а не на бизнес. Такая тенденция прослеживается теперь во многих странах бывшего советского пространства. Отдельные страны создают GONGO (государством организованные НПО) для замены неправительственных организаций. Такая тактика восходит к эпохе холодной войны, которая совершает свое большое возвращение. Мы вступаем в эпоху кризиса неправительственных организаций", - считает специальный докладчик ООН.

"Откуда ведет свое начало переломный момент между широкой волной радушного принятия гражданского общества и сегодняшним отступлением?" - спросил интервьюер.

"11 сентября 2001 года знаменовало этот поворот. Антитеррористические законы Буша сказались на гражданском обществе, которое было поставлено под наблюдение, - ответил собеседник издания. - Потом были войны в Афганистане и Ираке. Некоторые правительства тогда ясно поняли, что США после всего этого не столь могущественны, какими казались, раз им можно бросить такой вызов. Тем более что и этические притязания США были разорваны в клочья. Война в Ираке противоречила нормам международного права. Если США могут так поступать, то почему нам нельзя? Затем прибавился финансовый кризис 2008 года: тогда все поняли, что правительства защищают не людей, а банки, бизнес. Не какое-то особое событие, а целая цепь событий привела правительства к желанию надзирать и ограничивать деятельность неправительственных организаций и гражданского общества".

"Чтобы проводить в жизнь идеи о международном праве и защите прав человека, нужны сильные страны, это могут быть не только США, но и Евросоюз или даже Россия и Китай. Повсюду люди хотят больше свободы, больше права на информацию. Свобода - это не западное понятие. (...) Человеческое достоинство - это не западная ценность", - уверен Киай.

"Многие авторитарные государства ссылаются на культуру, историю, чтобы оправдать различные подходы, в частности, настаивая на ограничениях индивидуальной свободы перед лицом необходимости поддержания общественного порядка. Что бы вы им ответили?" - спросил журналист.

"В основе многих стран мира лежит патриархальное общество, которое является системой власти. В этом случае культура лишь узаконивает структуру власти. Обладатели неправедного авторитета стремятся укрепить его посредством системы, которую они называют культурой. Это происходит везде, это постоянная борьба, и на Западе, и на Востоке", - ответил собеседник издания.

"Что вы думаете о ситуации в США, где новый президент восхваляет пытки и нападки на независимость прессы?" - спросил интервьюер.

"В США одна из проблем состоит в том, что люди стали слишком доверчивыми, думая, что война уже выиграна, - сказал специальный докладчик ООН. - Другой урок избрания Трампа в том, что порой мы нуждаемся во встряске, чтобы понять, как нам организоваться. (...) Это вызов. Трамп вынуждает людей задуматься. И посмотрите, как реорганизуются сторонники прогресса, в особенности женщины, это феноменально".

"Что пошло не так в старой модели агитации за права человека?" - поинтересовался журналист.

"Элитарность. В Совете по правам человека здесь, в Женеве, проводится много дискуссий, собраний. Но кто знает об этом Совете в мире? Очень немногие, - ответил Киай. - Мы профессионализировали работу по правам человека, мы очень хорошо научились писать доклады, но мы забыли, что прежде всего речь здесь идет о человеческих контактах. Любая серьезная борьба за перемены сопряжена с общением одного человека с другим. В определенном смысле интернет и социальные сети в этом помогают. Но недостаточно отправить твит, нужно разговаривать друг с другом, спорить, ходить по школам".

"Происходит глобальная рецессия мировой экономики, сейчас мы вынуждены говорить о глобальной рецессии демократических ценностей на всех широтах, это касается не только Европы. Все же я остаюсь оптимистом, поскольку повсюду в мире я встречаю отдельных людей, которые сопротивляются и размышляют о будущем, о том, как повернуть ситуацию вспять", - заявляет специальный докладчик ООН.