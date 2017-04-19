Совершите экскурсию по новой гигантской российской арктической военной базе

"Российское министерство обороны продемонстрировало новейшую арктическую военную базу страны на одной из самых северных точек отдаленного архипелага Земля Франца-Иосифа. Москва приглашает пользователей интернета в виртуальный тур по объекту, известному как "Арктический трилистник", - сообщает Дамиен Шарков в Newsweek. - Несмотря на свойственную этой базе эстетику университетского общежития, на ней могут с комфортом находиться 150 сотрудников на срок до 18 месяцев. Она устанавливает шаблон российской постсоветской военной стратегии. Это вторая база такого рода: в 2015 году Россия открыла похожую базу на острове Котельный. Россия планирует открыть еще четыре такие базы".

Новая база состоит из трех узлов, соединенных с четвертым центральным элементом крытыми переходами. По-видимому, такая же схема будет использована для запланированных баз в Рогачево, на мысе Шмидта, на острове Врангеля и острове Средний, говорится в статье.

"Новая база на острове Земля Александры (на севере архипелага Земля Франца-Иосифа) имеет ограниченную боеспособность и сосредоточена, в основном, на радарах и надзоре. Однако ее значимость, подобно ее форме, троякая, по словам аналитиков", - указывает Шарков.

"Хотя виртуальный тур по базе не показывает никакого военного оборудования, Игорь Сутягин, эксперт по российской армии в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны, отмечает, что в ее арсенале должны быть системы противокорабельной и противовоздушной обороны. Ее боевое значение будет заключаться в надзоре над регионом, за которым Москва пытается присматривать", - передает журналист.

"Россия - одна из пяти стран, претендующих на Северный полюс и его ресурсы. Радарные базы обеспечивают постоянное присутствие в самых отдаленных его регионах, что поднимает ставки для всех остальных желающих получить доступ к спорным водам", - говорится в статье.

Кроме того, как отмечает журналист, частые заявления министерства обороны РФ и Кремля об арктической стратегии - послание российской общественности, которую власти хотят заверить в том, что российские возможности на Крайнем Севере приближаются к советским.

"В очень большой степени это объявление для пиара", - сказал Сутягин.

Усиленное освещение в СМИ этих арктических подразделений - часть стратегии по повышению общественной гордости за армию в эпоху экономических затруднений, говорится в статье.

"Конечно, - сказал Сутягин, - правительство хочет, чтобы люди видели все это и думали: "Мы такие сильные, забудем о своем пустом холодильнике".