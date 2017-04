19 апреля 2017 г. Эрик Шмитт | The New York Times Два российских бомбардировщика пролетели вблизи Аляски, и США подняли по тревоге истребители "Два российских стратегических бомбардировщика пролетели на расстоянии примерно в 100 миль от берегов Аляски в понедельник ночью. Это стало первым случаем после того, как президент Трамп вступил в должность, когда Москва отправила военные самолеты так близко к границам США, как заявили в ВС США во вторник", - пишет The New York Times. Два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели у острова Кадьяк, в пределах 200-мильной зоны под названием "опознавательная зона ПВО", сообщила официальный представитель командования воздушно-космической обороны Североамериканского континента (НОРАД) старший лейтенант Лорен Хилл. После того, как поднятые по тревоге американские истребители сопровождали российские бомбардировщики в течение нескольких минут, российские самолеты развернулись и направились на свою базу на востоке России, заявила лейтенант Хилл. Источник: The New York Times