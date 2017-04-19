Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
19 апреля 2017 г.
19 апреля 2017 г.

Эрик Шмитт | The New York Times

Два российских бомбардировщика пролетели вблизи Аляски, и США подняли по тревоге истребители

"Два российских стратегических бомбардировщика пролетели на расстоянии примерно в 100 миль от берегов Аляски в понедельник ночью. Это стало первым случаем после того, как президент Трамп вступил в должность, когда Москва отправила военные самолеты так близко к границам США, как заявили в ВС США во вторник", - пишет The New York Times.

Два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели у острова Кадьяк, в пределах 200-мильной зоны под названием "опознавательная зона ПВО", сообщила официальный представитель командования воздушно-космической обороны Североамериканского континента (НОРАД) старший лейтенант Лорен Хилл.

После того, как поднятые по тревоге американские истребители сопровождали российские бомбардировщики в течение нескольких минут, российские самолеты развернулись и направились на свою базу на востоке России, заявила лейтенант Хилл.

Источник: The New York Times


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика


Рейтинг@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               