19 апреля 2017 г. Дэвид Сэнджер и Уильям Брод | The New York Times Вмешательство США поколебало ракетную программу Северной Кореи "Когда в воскресенье ракетное испытание Северной Кореи пошло наперекосяк, закончившись взрывом через несколько секунд после пуска, тут же возникли подозрения, что американская государственная программа по подрыву испытательных полетов снова нанесла удар, - пишут Дэвид Сэнджер и Уильям Брод, корреспонденты The New York Times. - Вероятность этого высока: 88% пусков самых угрожающих северокорейских ракет закончились их саморазрушением после того, как тайная американская программа была интенсифицирована три года назад". Однако авторы отмечают, что даже в Киберкомандовании США и в Агентстве национальной безопасности, откуда осуществляется операция, не могут утверждать, является ли отдельный конкретный пуск жертвой нового, инновационного подхода по срыву запуска ракет при помощи кибер- и электронных ударов". Чтобы установить точную причину взрывов ракет, "понадобился бы практически невозможный уровень судебного расследования". И одна вещь экспертам точно ясна: "существование американской программы и ее вклад в удивительную цепочку неприятностей Северной Кореи, кажется, поколебали Пхеньян и подтолкнули к охоте на шпионов внутри страны, а также к созданию инновационных способов отражать широкий круг вражеских киберударов". "Выступая в Москве на прошлой неделе, госсекретарь Рекс Тиллерсон был вынужден защищаться, когда российский журналист оспорил жалобы США на вмешательство в американские выборы, притом что Вашингтон сам осуществляет кибератаки против ядерной программы Ирана и ракетной программы Северной Кореи", - говорится в статье. "Киберинструменты по срыву программ вооружений - это другое применение таких инструментов, и я провожу различие между ними", - возразил госсекретарь, однако не подтвердил использование кибероружия против Пхеньяна, отмечают авторы. "Возможно, вопрос застал его врасплох, но Тиллерсон не пошел дальше и не озвучил аргумент, который некоторые из его коллег по администрации Трампа приводят в приватной беседе: с тех пор как Совбез ООН запретил ракетные испытания Северной Кореи, любые усилия по вмешательству в их ход будут иметь некоторое обоснование в международном праве", - замечают журналисты. "Северная Корея была в общем надежным изготовителем ракет в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, - говорится в статье. - Правительство продавало ракеты, в частности, Ирану и Пакистану. Однако потом стали предприниматься действия по запуску "Мусудана" - ракеты средней дальности, которую Пхеньян впервые продемонстрировал на военном параде в конце 2010 года". Как сообщают авторы, "сегодня подтвержденная дальность "Мусудана" делает эту ракету самым угрожающим потенциальным оружием в развивающемся северокорейском арсенале ракет, способных нести ядерные боеголовки". В прошлом году Северная Корея провела восемь испытательных полетов ракеты, и только один увенчался успехом. После последнего провального пуска лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщалось, приказал в поисках шпионов внутри системы расследовать, пытаются ли США подорвать испытательные полеты в его стране, информируют журналисты. "Эксперты заявляют, что лучший способ замедлить программу - это заставить страну броситься на поиски причин провалов", - передает издание. По мнению Уильяма Перри, министра обороны в администрации Билла Клинтона, срыв испытаний Северной Кореи мог бы стать "весьма эффективным способом приостановки их программы межконтинентальных баллистических ракет". "Однако в последнее время эффективность подрывных усилий США стала негарантированной, - отмечают авторы. - Некоторые разработки северокорейских ракет, использующие твердое топливо, оказались довольно успешными. Более того, северокорейцы, будучи изощренными специалистами по кибероперациям, стали более умелыми в защите". Так, опытный специалист по Северной Корее, автор калифорнийского блога North Korea Tech Мартин Уильямс недавно сообщил, что северокорейские ученые разработали устройство квантовой криптографии, которое может полностью защитить передаваемую электронным путем информацию от хакеров, шпионов и подрывников. В апреле Уильямс написал, что эти усилия имеют потенциал "помешать иностранной разведке следить за северокорейскими системами и влиять на них в режиме реального времени", говорится в статье. Источник: The New York Times