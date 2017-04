19 апреля 2017 г. Джессика Чэсмар | The Washington Times Лидер "Калекзита" Луис Маринелли покинул движение, чтобы постоянно жить в России "Человек на передовой сепаратистского движения Калифорнии объявил в понедельник, что собирается сделать Россию постоянным местом своего проживания и отозвал петицию о референдуме по "Калекзиту" (Calexit по аналогии с Brexit - движение за отделение штата Калифорния от США. - Прим. ред.), - сообщает Джессика Чэсмар в The Washington Times. "Я нашел в России новое счастье, жизнь без альбатроса досады и негодования на собственную родину и будущее, отдельное от партийных противоречий и враждебности, до сих пор поглощавших всю мою взрослую жизнь", - написал Луис Маринелли, президент движения Yes California Independence Campaign, в обращении к своим сторонникам. Офис секретаря штата подтвердил The Associated Press, что вице-президент Yes California Маркус Руиз Эванс отозвал бюллетень для голосования за "Калекзит". Со ссылкой на Business Insider автор передает, что Стив Гонсалес, новый секретарь-казначей группы и член ее правления, сказал, что у нее будет больше шансов без Маринелли, который организовывал референдум, проживая с сентября в российском Екатеринбурге. "Это мешало Yes California получить серьезные деньги, могу вам сказать", - сообщил Гонсалес AP. "По его словам, группа не будет принимать деньги из-за рубежа, а пожертвования из других штатов должны быть одобрены ее советом", - передает Чэсмар. Источник: The Washington Times