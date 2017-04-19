Британскому премьеру Мэй придется крупно выиграть, чтобы реализовать жесткий "Брекзит"

Во вторник утром "на Даунинг-Стрит задул резкий ветер: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз удивила свою страну и Европу способностью принимать жесткие политические решения", комментирует обозреватель немецкой газеты Die Welt Штефани Больцен заявление Мэй о проведении досрочных парламентских выборов. По словам премьера, они нужны для того, что показать политическим оппонентам, что "политику не следует понимать как политические игры". Британцы будут голосовать уже 8 июня, хотя не прошло и двух лет после выборов в парламент, а после референдума по "Брекзиту" - и года.

"Мэй, как многие считают в Лондоне, сама ввязалась в политическую игру, да еще и очень рискованную", - отмечает журналистка. Опросы общественного мнения выставляют решение Мэй, которое, по ее собственному признанию, было "принято спонтанно и вопреки ее воле", "во вполне логичном свете": ее партия консерваторов, набирая свыше 40% голосов, почти на 20% опережает терпящую бедствие на леворадикальном курсе Лейбористскую партию.

"Сильный мандат, полученный на выборах, по расчету Мэй, освободит ее от причитающих противников "Брекзита" в собственной партии и даст ей больше простора для маневра на переговорах с Брюсселем, - пишет автор. - Сильно поредевшей группе оппонентов жесткого "Брекзита" придется похоронить свою угрозу сорвать выход страны из ЕС в нижней палате парламента. Помимо этого, расчет может оправдаться и с партийной точки зрения, ведь лейбористам, вероятно, понадобятся годы, чтобы оправиться от катастрофического поражения на выборах".

"Есть еще и шотландцы: в принципе, они и дальше смогут требовать своего референдума, но одобрить его может только премьер-министр, а в случае победы она получит у народа мандат вывести из состава ЕС единую страну, - говорится в статье. - К тому же из-за досрочных выборов Мэй получит дополнительные два года на посту премьера. По расписанию выборы состоялись бы в 2020 году, всего за несколько месяцев до окончательного выхода из ЕС, когда страна предположительно будет находиться в довольно тяжелом переходном состоянии".

Как заявил во вторник эксперт по выборам Джон Кэртис, "Мэй, несмотря на хорошие рейтинги, надо будет проявлять осторожность": "Шотландия так и останется в руках националистов из SNP. Из-за перспективы "Брекзита" политическая обстановка радикально поменялась и в Северной Ирландии. Мэй там больше не может надеяться на победу пролондонских партий". Эксперт напомнил, что в 2015 году тори на семь пунктов опережали лейбористов, но в конце концов смогли прибавить всего 12 мест. "У Мэй нет никаких гарантий, что она выйдет из новых выборов со значительно более сильными позициями".

К этому, пишет Больцен, добавляются не менее серьезные по сравнению с "Брекзитом" внутриполитические проблемы. К примеру, затяжной кризис переживает национальная система здравоохранения NHS: в Великобритании каждый день приходят новости об ужасном состоянии приемных покоев, о дефиците медицинских кадров и списках ожидания на проведение важных операций.

"Поэтому, сможет ли Мэй впечатлить переговорщиков от ЕС за брюссельским столом сильным мандатом от своих избирателей, вопрос спорный", - заключает автор статьи. Главный переговорщик по "Брекзиту" от Европарламента Ги Верхофстадт видит в новых выборах "шанс для британцев высказать свое мнение по поводу будущих отношений между ЕС и Соединенным Королевством". Другими словами - "наказать Мэй". Британский премьер, подытоживает Die Welt, ввязывается в рискованную политическую игру.