19 апреля 2017 г. Саймон Дениер, Эмили Раухала | The Washington Post Несмотря на разговоры о военном ударе, "армада" Трампа фактически отошла от Кореи "В связи с нарастанием напряженности на Корейском полуострове адмирал Гарри Харрис сделал драматичное объявление: 8 апреля авианосцу Carl Vinson было приказано идти на север от Сингапура, по направлению к западной части Тихого океана", - сообщают Саймон Дениер и Эмили Раухала в The Washington Post. - Когда президента Трампа спросили об этом маневре во время интервью для Fox Business Network, вышедшего в эфир 12 апреля, он сказал: "Мы посылаем армаду, очень мощную". "Американские СМИ резко активизировались, и 14 апреля Fox сообщил, что "армада" на всех парах идет к Северной Корее. Однако фотографии, опубликованные ВМФ США, наводят на мысль, что это не так, по крайней мере пока, - говорится в статье. - На фотографии, опубликованной ВМФ, авианосец идет по спокойным водам Зондского пролива между индонезийскими островами Суматра и Ява в субботу, 15 апреля. Позже в тот же день, согласно фотографиям ВМФ, он был в Индийском океане. Другими словами, в тот самый день, когда мир нервно наблюдал за тем, как Северная Корея крупным военными парадом отмечает день рождения основателя нации Ким Ир Сена, и пресса строила предположения об упреждающем американском ударе, ВМФ США отправил Carl Vinson вместе с эскортом из двух ракетных эсминцев и крейсера более чем за 3 тыс. миль к юго-востоку от Корейского полуострова - и более чем за 500 миль к юго-востоку от Сингапура". "Вместо того, чтобы "на всех парах" плыть к Корейскому полуострову, ударная группа с авианосцем во главе отправилась в противоположном направлении, чтобы принять участие в "запланированных учениях с австралийскими войсками в Индийском океане", по данным Defense News - издания, первым сообщившего о данной истории", - передают авторы. Однако есть вероятность, что данная группа судов теперь действительно отправится на север, говорится далее. В понедельник газета Korea Herald сообщила, что Carl Vinson должен прибыть к берегам Южной Кореи 25 апреля, к годовщине основания северокорейской армии. Со ссылкой на неназванные южнокорейские источники Korea Herald указывает, что ударная группа присоединится к ВМФ Южной Кореи в рамках массовых учений, призванных противостоять провокациям Северной Кореи. Канал CNN процитировал представителей Минобороны США, сказавших, что американский авианосец прибудет к Корейскому полуострову в конце апреля. Источник: The Washington Post