19 апреля 2017 г. Грег Миллер | The Washington Post Трамп и его высшие советники по нацбезопасности, кажется, расходятся по вопросу о России "Сигнал был демонстративно оптимистичным - так поклонник показывает, что намерен сохранить отношения, несмотря на растущие препятствия", - пишет журналист The Washington Post Грег Миллер. "Отношения между США и Россией наладятся, - заявил президент Трамп у себя в Twitter на прошлой неделе. - В нужное время все образумятся и наступит продолжительный мир!" "Но приверженный такому исходу Трамп, кажется, попадает во все большую изоляцию внутри собственной администрации. За последние несколько недель высшие члены аппарата по национальной безопасности Трампа подвергли Москву гневной критике в резких выражениях, которые привели к обострению напряженности между странами и, похоже, противоречат заявлениям президента", - говорится в статье. Автор отмечает, что действия России в Сирии раскритиковали постпред США в ООН Никки Хейли и госсекретарь Рекс Тиллерсон, а директор ЦРУ Майк Помпео назвал Москву "непримиримым противником". Эти заявления вызвали замешательство относительно позиции администрации по отношению к России и поставили высших чиновников в неудобное положение, поскольку они вынуждены объяснять, почему Трамп пока еще не повторил их резкие слова, пишет Миллер. "Эксперты по внешней политике, близкие к администрации, пытаются затушевать очевидную несогласованность между заявлениями Трампа и его подчиненных из сферы нацбезопасности, заявив, что слова Трампа о России часто неправильно интерпретируют как сигнал о его намерениях проявить мягкость", - говорится в статье. "Трамп не обязан демонизировать Россию", и он, возможно, пытается оставить Путину возможность для налаживания отношений с США, считает Джеймс Карафано (Heritage Foundation, Вашингтон). "Тот факт, что [чиновники Трампа] не повторяют те же слова, не означает, что они расходятся с ним во мнениях", - заявил он. По словам критиков, противоречивые сигналы из администрации вызвали обеспокоенность за рубежом. Конгрессмен Адам Шифф сообщил, что он недавно присутствовал на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, где "у наших союзников возникли серьезные вопросы о том, что имеет в виду эта администрация". "Они пока не замечают, чтобы президент был готов выступить против Путина или напрямую раскритиковать его, - заявил Шифф. - Неважно, что говорят другие в его кабинете министров. Если они не услышат это от президента, то не поверят, что такова политика администрации". Высокопоставленные чиновники администрации с трудом пытались растолковать несоответствие между их заявлениями, продолжает автор. Так, советника Трампа по национальной безопасности Х.Р.Макмастера спросили, почему президент уверен в том, что "отношения наладятся", и предсказывает "продолжительный мир". "Ну, - сказал Макмастер, - когда отношения опустились до исторического минимума, двигаться можно только вверх". "Меня меньше беспокоит то, что кажется некоторым диссонансом, потому что я думаю, что при отправке сигналов допустима гибкость, - считает бывший сотрудник в сфере национальной безопасности Хуан Зарате. - Но последовательность в политике необходима. На данный момент, кажется, она у нас есть. Политика, похоже, становится более активной и конфронтационной". Источник: The Washington Post