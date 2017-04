19 апреля 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Возможность, которую дают Терезе Мэй выборы Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник удивила соотечественников, назначив на 8 июня досрочные парламентские выборы, "и это разумное, хотя и рискованное решение", пишет редакция The Wall Street Journal. Следующие выборы не планировались ранее 2020 года, и более безопасно было бы сначала согласовать условия "Брекзита", однако Мэй все еще имеет дело с кэмероновским большинством тори, избранным до "Брекзита", и рассчитывает занять более выгодную позицию на переговорах, если ей удастся получить собственное большинство, рассуждают авторы статьи. "Ее выдержка и вера в демократию достойны восхищения, особенно в нашу эпоху популистских сюрпризов", - пишет WSJ. Мэй сохраняет популярность с тех пор, как приняла бразды правления от Джеймса Кэмерона в прошлом году. "Кроме того, она идет в атаку, в то время как Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина расколота", - говорится в статье. "Британия переживает больше, чем незначительную тревогу после "Брекзита", и даже синдром раскаяния", - отмечают авторы. В стране падает курс национальной валюты, инфляции должна превысить 3% в этом году, снижается уверенность бизнес-кругов, в Шотландии снова разгорается сепаратизм. "Задача Мэй среди этого брожения - сформулировать представление о том, какова цель "Брекзита", - говорится в статье. Одни сторонники выхода из ЕС считают, что это способ освободиться от государственного вмешательства Брюсселя, другие, приверженцы ограничения миграции, - что это способ сохранить британскую национальную идентичность. Премьер-министр не разделяет до конца ни одну, ни другую точку зрения, полагает издание. "Мэй надеется, что победа на выборах поможет ей преодолеть эти расхождения и представить на переговорах с ЕС единое правительство тори. Но, чтобы получить это большинство, ей нужно будет предложить перспективы более благополучной Британии, чем тот вид консерватизма, основанного на локальном самоуправлении, который она до сих пор предлагала", - считает издание. "У Британии не получится преуспеть в качестве "сольной версии" евросоюзного социального государства. Она сможет добиться успеха после "Брекзита", только если станет Меккой для инвестиций и человеческого капитала", - считают авторы статьи. Источник: The Wall Street Journal