Элита не прислушивается к народу

Результатом президентских выборов во Франции может стать "Фрекзит". Европейская идея в стране теряет былую притягательную силу, и виновата в этом элита, оторванная от реальности, пишет французский философ Шанталь Дельсоль в статье для Die Zeit.

Президентские выборы как нельзя более ярко отражают отношение французов к Европе. "Каждый голос за определенного кандидата показывает поддержку его позиции по единой Европе, и даже беглого взгляда на результаты опросов достаточно, чтобы понять: европейская идея во Франции теряет былую притягательность", - пишет Дельсоль, отмечая, что речь идет именно об институциональной составляющей европейской идеи.

"Посчитаем: партия Марин Ле Пен, которой сулят по меньшей мере 25% голосов, призывает покинуть Евросоюз. Левые вокруг Жан-Люка Меланшона, около 15% голосов, хотят - пусть и по иным причинам - того же. Социалист Бенуа Амон, также около 15% голосов, хочет заново провести переговоры по долгам Франции - что не означает ничего иного, как отказ от евро. Получается, в общей сложности 50% французских граждан так или иначе хотят отказаться от главенства Брюсселя", - анализирует автор.

По другую сторону стоят центрист Эммануэль Макрон и республиканец Франсуа Фийон - оба занимают решительно проевропейскую позицию.

На первый взгляд, продолжает Дельсоль, европейский вопрос не является центральной темой предвыборных кампаний: "Макрон привлекает молодых избирателей, очарованных скандинавской общественной моделью; Фийон обращается к тем, кто хочет структурных реформ; Меланшон и Амон ориентируются на поклонников "настоящего" социализма, а Ле Пен объединяет французов, которые хотят видеть меньше мигрантов и мечетей".

Но за этими поверхностными желаниями стоят европейские проблемы. "Французы всерьез обеспокоены, доверие подорвано как к официальному Парижу, так и к официальному Брюсселю. Причем настолько, что некоторые из них готовы проголосовать за Ле Пен и тем самым за свой "Брекзит", - пишет автор. - Дело в том, что сетования французов в адрес ЕС - будь то открытые границы для мигрантов, вызывающий негативные оценки оборот капитала, чрезмерная либерализация, навязанная идеология - объединяются в рамках одной основной претензии: ЕС становится символом антидемократического будущего".

В 2005 году, напоминает Дельсоль, французы проголосовали против Европейской конституции, которая позднее все же была введена посредством Лиссабонского договора. Получается, их голос не был услышан. Многие французы злятся, когда их выставляют идиотами только потому, что они не вовлекаются во всеобщую медийную поддержку европейской идеи, "принимающей подчас формы истерии".

"Нередко политическая элита полагает, что стремление "простых людей" к партикуляризму (обособлению. - Прим. ред.) берет свое начало в экономически непростоq ситуации. И сегодня снова ведутся дискуссии, чем ЕС выгоден гражданам в экономическом плане. Однако, - замечает автор, - антиевропейские партии ставят во главу угла нечто иное - автономию. И она деньгами не измеряется".

"Те, кто мог бы проголосовать за выход из ЕС, хотят, чтобы с их решениями считались. Они больше не хотят платить за улучшение жизненных стандартов своей автономией. Они выступают против ЕС не потому, что им не хватает денег из Брюсселя, а потому, что он игнорирует их, а критику клеймит как разглагольствования неудачников", - продолжает автор статьи.

В этом недопонимании шаг за шагом теряется уникальный исторический шанс - создать по-настоящему единую Европу, уверена Дельсоль. По ее мнению, существует лишь одна возможность не упустить эту возможность до конца: подключать более высокий административный уровень только тогда, когда на более низком уже не справляются. "Другими словами, сначала регион, потом конкретное государство и уже затем ЕС", - поясняет она.

"Невозможно быть демократом и при этом игнорировать общественное мнение. Именно из этого противоречия и родилось радикальное отрицание ЕС. Европейские административные институты должны пройти серьезный путь реформ, иначе от них откажутся. И было бы катастрофическим позором, если бы мы потеряли сокровище в лице Европы только потому, что несколько бюрократов вообразили, что могут править, не считаясь с общественным мнением", - заключает Шанталь Дельсоль.