Бывший посол США в Германии: "Я думаю, Путин ищет выход"

О том, почему именно сейчас стоит четко обозначить России границы, рассказал в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine бывший посол США в Германии Джон Корнблум.

Дипломат счел уместным ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии. "За многие годы я понял одно: единственное, что может быть хуже слишком сильных США, это слишком слабые США", - сказал Корнблум.

Журналист издания Симон Камински напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель одобрила атаку трех союзников, однако отклонила участие в ней Германии. В связи с этим дипломат заметил, что для Германии сейчас характерен глубокий пацифизм и большой страх перед войной: "Это часть немецкой психологии". При этом главная проблема, считает Корнблум, заключается не в том, что Германия не участвует в атаках наподобие удара по Сирии, - "катастрофичным является то, что не существует вообще никакой немецкой стратегии во внешней политике и политике безопасности, ни в отношении Сирии, ни в отношении Ближнего Востока". "То же самое касается и всей Европы", - заявил дипломат.

Относительно действий России Корнблун сказал: "Я считаю, что Путин и его советники абсолютно точно знают, что они зашли в тупик. Дела у российской экономики идут плоховато, участие в конфликтах в Сирии и на Украине обходится в огромные суммы. Я думаю, Путин ищет выход из ситуации. Он удивительно сдержанно отреагировал на атаки в прошлые выходные. Если Москва будет придерживаться своего националистического курса в долгосрочной перспективе, страна окончательно потеряет связь с цифровыми технологиями. У России есть превосходные молодые IT-специалисты. И что они делают? Они занимаются хакерскими атаками, чтобы навредить западным государствам или манипулировать выборами".

"Как следует Западу обращаться с Россией?" - "Стоит обязательно поддерживать каналы коммуникации. В то же время нужно абсолютно ясно сказать, что Россия не может продолжать этот путь".

Корнблун сказал: "Иногда именно в тот момент, когда положение кажется безвыходным, возможно чего-то добиться. В нынешней ситуации Запад должен установить границы для Путина. Тот, кто еще поощряет Путина, добьется только того, что он будет чувствовать себя правым".

Возвращаясь к ситуации в Сирии, дипломат заявил: "Сейчас все говорят о дипломатии. Однако после семи лет войны это все для отвода глаз. Успешная политика там зависит от выдержки и возможностей влияния. Вопрос заключается лишь в следующем: кто должен это делать? США во главе с Трампом являются ненадежными. У Европы нет стратегии, и она привыкла как иждивенец смотреть на США. Вкупе это не является хорошими предпосылками".