Новые российские вооружения тревожат Израиль и могут спровоцировать следующий сирийский кризис

"Разозленная американской атакой на Сирию на прошлой неделе, Россия предупредила о последствиях. Лишь одно из них было конкретизировано: Кремль заявил, что может поставить своему сирийскому союзнику передовые средства ПВО", - сообщает Bloomberg.

Громче всего сигнал тревоги, вероятно, прозвучит в Израиле, а не в США, отмечают авторы материала Дэвид Вайнер и Генри Мейер. Израиль намного чаще США наносит авиаудары по подконтрольной Асаду территории, стремясь предотвратить расширение у своих границ военного присутствия Ирана.

"По словам израильских аналитиков и бывших военных чиновников, вероятная реакция еврейского государства на поставку зенитно-ракетных комплексов С-300 может быть только одна: немедленно попытаться их разнести", - говорится в статье.

"Это положит конец деликатным отношениям между Израилем и Россией, которые, поддерживая в Сирии противоположные стороны, все же сохраняют каналы связи открытыми. Также может быть создана очередная опасная ситуация, способная превратить семилетнюю гражданскую войну в более широкий конфликт", - подчеркивают журналисты.

Бывший глава военной разведки Израиля Амос Ядлин заявил, что возможное развертывание С-300 в Сирии вызывало беспокойство уже 20 лет "и в конце концов это произойдет". "Если я хорошо знаю военно-воздушные силы, мы уже подготовили надлежащие планы для борьбы с этой угрозой. Устранив угрозу, а именно это и будет сделано, мы вернемся на исходную позицию", - сказал он.

"Россия уже продала комплексы С-300 Ирану вопреки возражениям США и Израиля. Сирия тоже должна была их получить, но в 2013 году президент России Владимир Путин в ответ на мольбы Израиля заморозил контракт. Однако тогда Путин заявил, что в случае нападения США Москва "подумает, как следует действовать в будущем". Этот момент настал на прошлой неделе, когда США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары в ответ на предполагаемую химатаку армии Асада", - пишет Bloomberg.

Первый заместитель начальника Генштаба России Сергей Рудской заявил, что правительство "вернется к рассмотрению" поставок Асаду средств ПВО. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью BBC сказал, что этот план может быть возобновлен.

По словам эксперта по Ближнему Востоку в Российском институте стратегических исследований Елены Супониной, реальные поставки вооружений "усилят напряженность в регионе и вызовут серьезные разногласия с Израилем". "Будет достаточно предоставить Сирии другие системы ПВО, которые не спровоцируют такой ответ", - сказала Супонина.

"У Сирии уже есть кое-какие неплохие системы ближнего и среднего радиуса действия", - отметил Джереми Бинни, редактор раздела по Ближнему Востоку и Африке журнала Jane's Defence Weekly. Если добавить С-300, "они будут способны создать над страной довольно обширную многослойную защиту из средств ПВО". По словам Бинни, чтобы уничтожить новое оружие, Израиль, вероятно, будет использовать самолет-невидимку F-35 и средства электронной борьбы.

"Неуязвимых систем ПВО не бывает, как не бывает и неуязвимой авиации", - сказал агентству полковник в отставке, консультант российского правительства Виктор Мураховский.