Удары коалиции поразили цели, а Сирия выпустила только две ракеты, хотя Россия заявляла, что перехвачена 71 ракета

Подавляющее большинство сирийских систем ПВО отреагировали на удары коалиции только после того, как все 105 управляемых ракет поразили свои цели, утверждает The Daily Beast.

Согласно источникам в правительстве США, информированным об операции 14 апреля, сирийским расчетам ПВО удалось запустить только две противоракеты, и обе не смогли попасть ни в одну из приближающихся целей.

"Слабость усилий ПВО резко контрастирует с нелепыми заявлениями об успехе, с которыми выступила союзница Сирии Россия", - отмечает журналист Анкит Панда. Министерство обороны России заявило, что, хотя сирийские силы использовали системы советских времен, они успешно перехватили около 70% передовых западных ракет.

"На деле сирийские войска применили 38 из 40 ракет-перехватчиков лишь после того, как управляемые ракеты коалиции поразили свои цели, в том числе хранилище химоружия и производственные объекты рядом с Хомсом и под Дамаском. Некоторые из запусков сирийских ракет попали на кадры любительской видеосъемки", - пишет автор статьи.

Неудивительно, что сирийские системы ПВО не слишком хорошо показали себя против передовых малозаметных маневренных ракет, запускаемых вне зоны поражения, таких как JASSM-ER, отмечается в публикации.

"Американские крылатые ракеты для атак по наземным целям JASSM-ER и "Томагавк", французские SCALP и британские крылатые ракеты Storm Shadow призваны создавать проблемы для неприятельских средств перехвата, - пишет Панда. - Крылатые ракеты большого радиуса действия с воздушно-реактивным двигателем способны лететь низко и оставлять слабый тепловой след, поэтому радарам противника не просто засечь их на достаточно ранней стадии полета, чтобы успешно нацелить средства перехвата".

"При взгляде на хронологию нанесенных в субботу ударов и на цели, которые были в итоге поражены, в глаза бросается то, что коалиция не направила ни одну из 105 ракет на подавление деятельности вражеской ПВО. Это решение позволяет предположить, что планировщики коалиции были уверены в том, что эти вооружения могут с успехом проникнуть в сирийское воздушное пространство", - говорится в статье.

"Решение Сирии запустить перехватчики уже после того, как ракеты коалиции нанесли удар, могло быть вызвано рядом факторов", - указывает The Daily Beast.

Учитывая, что режим подхватил российские заявления об успешных перехватах, пуски, возможно, должны были создать у наблюдателей близ Хомса и Дамаска впечатление, что режим дает отпор. Результаты работы сирийских средств ПВО могут также объяснить ложные сообщения о дополнительных ударах, спровоцированные в понедельник вечером запуском сирийских ракет-перехватчиков рядом с Хомсом.

"Вполне возможно, что, признавая свои в высшей степени неудовлетворительные субботние показатели, сирийские военные провели проверку боеготовности, чтобы в будущем реакция на удары была лучше, - рассуждает корреспондент. - Или же еще проще: после субботних событий расчеты ПВО были на нервах".