19 апреля 2018 г. Мехул Сривастава и Катрин Хилле | Financial Times В ситуации с сирийской войной Израиль и Россия занимаются изощренной эквилибристикой "Когда боевые самолеты нанесли бомбовый удар по сирийской авиабазе, Москва возмутилась: Владимир Путин не был предупрежден об атаке заранее, хотя в этом районе размещены российские войска", - пишут корреспонденты The Financial Times Мехул Сривастава и Катрин Хилле, подразумевая удар по базе Т-4 в провинции Хомс. "В ответ Москва пошла на беспрецедентный шаг - публично обвинила Израиль в нанесении этих ударов, при которых погибли семь иранских военных", - говорится в статье. По мнению газеты, сейчас растет вероятность боев между израильскими и иранскими войсками в Сирии, что может стать небывалым испытанием для израильско-российских отношений по сирийскому вопросу. "Под перекрестным огнем оказалось стратегическое партнерство Израиля с Россией, которое израильские аналитики назвали профессиональным и устойчивым, но не особенно плодотворным в том, что касается обуздания иранской экспансии в Сирии", - пишут авторы. "После того как в 2015 году Москва начала вмешиваться в события в Сирии в поддержку режима Асада, израильские официальные лица стали воспринимать Россию как своего "северного соседа". Еврейское государство не принимает чью-либо сторону в войне, а вместо этого сосредоточенно противодействует присутствию Ирана и "Хизбаллы", его опосредованной силы, в Сирии: нанесены десятки ударов, мишенями которых были запасы оружия, пункты размещения беспилотников и базы. Это означало, что нужно координировать действия с Россией, которая контролирует значительную часть воздушного пространства Сирии. Но недавние события указывают, что возможности этих взаимоотношений ограничены", - пишут журналисты. Газета напоминает, что в одном строю с Россией воюют Иран и "Хизбалла", которые тоже поддерживают Асада. "Израильские официальные лица говорят, что отношения сложные, причем в обоих направлениях. Один чиновник сослался на "ликвидацию" источника израильской разведки после того, как Израиль предоставил России разведданные о передаче оружия в руки "Хизбаллы", - пишет газета. "Мы извлекли из этого урок: если мы хотим что-то остановить, нам придется останавливать это самостоятельно", - сказал источник. "Авиаудары по базе T-4, которые, по утверждению израильского 10-го телеканала, были призваны парализовать иранские системы беспилотников, высветили, насколько непростая ситуация сложилась, так как военные интересы России и Ирана тесно переплелись в Сирии", - пишет издание. "Судя по карте, эти системы расположены не очень далеко от места, где ночуют русские, - сказал неназванный израильский чиновник. - Наша разведка хорошо работает: они могут спать спокойно, им не о чем беспокоиться". Источник: Financial Times