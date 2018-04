19 апреля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Сирийская дипломатия после ракетного удара СМИ оспаривают утверждения о сбитых сирийскими ПВО крылатых ракетах коалиции, пишут об "изощренной российско-израильской эквилибристике" в связи с сирийской войной и о попытках Макрона воспользоваться импульсом от недавней атаки. Бывший посол США в Германии в интервью выразил сомнение, что США во главе с Трампом способны проводить "надежную" политику в Сирии. Подавляющее большинство сирийских систем ПВО отреагировали на удары коалиции только после того, как все 105 управляемых ракет поразили свои цели, утверждает The Daily Beast. Согласно источникам в правительстве США, информированным об операции 14 апреля, сирийским расчетам ПВО удалось запустить только две противоракеты, и обе не смогли попасть ни в одну из приближающихся целей. "Слабость усилий ПВО резко контрастирует с нелепыми заявлениями об успехе, с которыми выступила союзница Сирии Россия", - отмечает журналист Анкит Панда. Минобороны России заявило, что, хотя сирийские силы использовали системы советских времен, они успешно перехватили около 70% передовых западных ракет. "На деле сирийские войска применили 38 из 40 ракет-перехватчиков лишь после того, как ракеты коалиции поразили свои цели, в том числе хранилище химоружия и производственные объекты рядом с Хомсом и под Дамаском", - пишет автор. Неудивительно, что сирийские системы ПВО не слишком хорошо показали себя против передовых малозаметных маневренных ракет, запускаемых вне зоны поражения, таких как американские крылатые ракеты для атак по наземным целям JASSM-ER и "Томагавк", французские SCALP и британские Storm Shadow, говорится в статье. Автор отмечает, что коалиция не направила ни одну из 105 ракет на подавление деятельности вражеской ПВО. Видимо, "планировщики коалиции были уверены в том, что эти вооружения могут с успехом проникнуть в сирийское воздушное пространство". "Решение Сирии запустить перехватчики уже после того, как ракеты коалиции нанесли удар, могло быть вызвано рядом факторов", - указывает The Daily Beast. Учитывая, что режим подхватил российские заявления об успешных перехватах, пуски, возможно, должны были создать у наблюдателей близ Хомса и Дамаска впечатление, что режим дает отпор. Результаты работы сирийских средств ПВО могут также объяснить ложные сообщения о дополнительных ударах, спровоцированные в понедельник вечером запуском сирийских ракет-перехватчиков рядом с Хомсом, пишет корреспондент. "После того как боевые самолеты нанесли бомбовый удар по сирийской авиабазе, Москва возмутилась: Владимир Путин не был предупрежден об атаке заранее, хотя в этом районе размещены российские войска", - пишут корреспонденты The Financial Times, подразумевая удар по базе Т-4 в провинции Хомс. "В ответ Москва пошла на беспрецедентный шаг - публично обвинила Израиль в нанесении этих ударов", - говорится в статье. По мнению газеты, сейчас растет вероятность боев между израильскими и иранскими войсками в Сирии, что может стать небывалым испытанием для израильско-российских отношений. Еврейское государство не принимает чью-либо сторону в войне, но противодействует присутствию в Сирии Ирана и "Хизбаллы", его опосредованной силы: нанесены десятки ударов, мишенями которых были запасы оружия, пункты размещения беспилотников и базы. "Нужно координировать действия с Россией, которая контролирует значительную часть воздушного пространства Сирии. Но недавние события указывают, что возможности этих взаимоотношений ограничены", - пишут журналисты. Газета напоминает, что Иран и "Хизбалла" поддерживают Асада. "Израильские официальные лица говорят, что отношения сложные, причем в обоих направлениях. Один чиновник сослался на "ликвидацию" источника израильской разведки после того, как Израиль предоставил России разведданные о передаче оружия в руки "Хизбаллы", - пишет газета. "Авиаудары по базе T-4, которые, по утверждению израильского 10-го телеканала, были призваны парализовать иранские системы беспилотников, высветили, насколько непростая ситуация сложилась, так как военные интересы России и Ирана тесно переплелись в Сирии", - пишет издание. "Судя по карте, эти системы расположены не очень далеко от места, где ночуют русские, - сказал неназванный израильский чиновник. - Наша разведка хорошо работает: они могут спать спокойно, им не о чем беспокоиться". Франция хочет воспользоваться импульсом, который придали ракетные удары в Сирии, чтобы создать консенсус между региональными игроками, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. После ударов приходит время дипломатии. Эммануэль Макрон с понедельника продвигает проект резолюции ООН, который, как он надеется, будет способствовать перезапуску переходного политического процесса в Сирии. В первую очередь необходимо убедить Россию. Москва наложила 12 вето на резолюции Совбеза, нацеленные на разрешение сирийского кризиса. Кроме того, русские в конце 2017 года загубили совместный механизм ООН и ОЗХО - Joint Investigative Mechanism (JIM) - по продолжению расследования химических атак. Однако Парижу хочет верить, что обстоятельства изменились, указывает обозреватель. "По сути, Кремлю не удалось трансформировать свою военную победу в Сирии в политический успех, - пишет Лассер. - Переговорные процессы в Астане и Сочи буксуют, как и переговорный процесс в Женеве. Ограничивая свои удары несколькими мишенями, отдаленными от российских и иранских позиций, тройка, устроившая ракетный обстрел в субботу вечером, дала сигнал о том, что она прислушалась к условиям Москвы". За воплями кремлевского аппарата пропаганды "все прекрасно увидели, что Россия особо не стремилась помешать боевым действиям, проводимым Францией, США и Великобританией", отмечают в окружении французского министра иностранных дел Ле Дриана. Западные дипломаты месяцами тщетно пытались вбить клин между Владимиром Путиным и Башаром Асадом. Сейчас Париж хочет верить в то, что настал благоприятный момент, говорится в статье. Париж хочет "вновь найти общий язык" также с Ираном и Турцией. В идеальном мире рациональность французского анализа дала бы повод для надежды, однако Кремль мыслит категориями баланса сил и конфронтации с Западом, пишет Лассер. До наступления "согласованности с Россией", на которую уповает Франция, еще далеко. Экс- посол США в Германии Джон Корнблум дал интервью Augsburger Allgemeine. Дипломат счел уместным ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии. "За многие годы я понял одно: единственное, что может быть хуже слишком сильных США, это слишком слабые США", - сказал Корнблум. Журналист издания напомнил, что Ангела Меркель одобрила атаку трех союзников, однако отклонила участие в ней Германии. Корнблум ответил, что для Германии сейчас характерен глубокий пацифизм и большой страх перед войной: "Это часть немецкой психологии". На его взгляд, главная проблема в другом: "Не существует вообще никакой немецкой стратегии во внешней политике и политике безопасности, ни в отношении Сирии, ни в отношении Ближнего Востока. То же самое касается и всей Европы". Относительно действий России Корнблун сказал: "Я считаю, что Путин и его советники абсолютно точно знают, что они зашли в тупик. Дела у российской экономики идут плоховато, участие в конфликтах в Сирии и на Украине обходится в огромные суммы. Я думаю, Путин ищет выход из ситуации. Он удивительно сдержанно отреагировал на атаки в прошлые выходные. Если Москва будет придерживаться своего националистического курса в долгосрочной перспективе, страна окончательно потеряет связь с цифровыми технологиями. У России есть превосходные молодые IT-специалисты. И что они делают? Они занимаются хакерскими атаками, чтобы навредить западным государствам или манипулировать выборами". "Как следует Западу обращаться с Россией?" - "Стоит обязательно поддерживать каналы коммуникации. В то же время нужно абсолютно ясно сказать, что Россия не может продолжать этот путь". Корнблун сказал: "Иногда именно в тот момент, когда положение кажется безвыходным, возможно чего-то добиться. В нынешней ситуации Запад должен установить границы для Путина". Возвращаясь к ситуации в Сирии, он заявил: "Сейчас все говорят о дипломатии. Однако после семи лет войны это все для отвода глаз. Успешная политика там зависит от выдержки и возможностей влияния. Вопрос заключается лишь в следующем: кто должен это делать? США во главе с Трампом являются ненадежными. У Европы нет стратегии, и она привыкла как иждивенец смотреть на США. Вкупе это не является хорошими предпосылками".