Узкая дорога дипломатии в Сирии

Франция хочет воспользоваться импульсом, который дали ракетные удары в Сирии, чтобы создать консенсус между региональными игроками, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

После ударов приходит время дипломатии. Верный своей репутации посредника, способного разговаривать со всеми, Эммануэль Макрон с понедельника продвигает проект резолюции ООН, который, как он надеется, будет способствовать перезапуску переходного политического процесса в Сирии, передает автор.

В первую очередь необходимо убедить Россию. Москва наложила 12 вето на резолюции Совбеза, нацеленные на разрешение сирийского кризиса. Кроме того, русские в конце 2017 года загубили совместный механизм ООН и ОЗХО - Joint Investigative Mechanism (JIM) - по продолжению расследования химических атак. Однако Парижу хочет верить, что обстоятельства изменились и "Россия может быть заинтересована работать с нами" в вопросах выхода из кризиса, указывает обозреватель.

"По сути, Кремлю не удалось трансформировать свою военную победу в Сирии в политический успех, - пишет Лассер. - Переговорные процессы в Астане и Сочи буксуют, как и переговорный процесс в Женеве, проводимый под эгидой ООН. Ограничивая свои удары несколькими мишенями, отдаленными от российских и иранских позиций, тройка, устроившая ракетный обстрел в субботу вечером, дала сигнал о том, что она прислушалась к условиям Москвы".

За воплями кремлевского аппарата пропаганды "все прекрасно увидели, что Россия особо не стремилась помешать боевым действиям, проводимым Францией, США и Великобританией", отмечают в окружении французского министра иностранных дел Ле Дриана. Западные дипломаты месяцами тщетно пытались вбить клин между Владимиром Путиным и его союзником Башаром Асадом. Сейчас Париж хочет верить в то, что настал благоприятный момент, говорится в статье. "Сирийский режим ставит Россию в трудное положение и не в первый раз. В Сочи он нарушил устойчивость политических решений по выходу из кризиса, отказавшись от игры в диалог. Вполне разумно предположить, что действия режима не совсем соответствуют тому, чего хотели бы русские", - понимают в окружении Ле Дриана. И вряд ли Москва положительно оценила химическую атаку в городе Дума.

Париж хочет "вновь найти общий язык" также с Ираном и Турцией - двумя другими странами, без которых невозможен поиск политического решения в Сирии, продолжает журналистка. "Мы хотим сотрудничать со всеми участниками сирийского досье, чтобы найти решения по выходу из кризиса", - пояснил один неназванный дипломат.

"В идеальном мире рациональность французского анализа дала бы множество поводов для радужных надежд. Однако есть риск снова натолкнуться на принцип функционирования Кремля, рассуждения которого базируются на балансе сил и конфронтации с Западом, а стратегические интересы не совпадают с интересами тройки, - пишет Лассер. - До наступления "согласованности с Россией", на которую уповает Франция, еще далеко".