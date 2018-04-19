"Проект Дафна": Мальта, остров золотых паспортов

За сумму, немногим превышающую 1 миллион долларов, остров продает мальтийское гражданство, служащее входной дверью в Евросоюз. Это позволяет ускользнуть от международных санкций и воспользоваться очень благоприятным налоговым режимом, пишут спецкоры французской Le Monde в Мальте Жан-Батист Шастан и Анна Мишель.

Сан-Гванн, резидентский район на северо-востоке Мальты, в 8 км от Валетты. В заброшенном нежилом здании на почтовых ящиках написано несколько фамилий. На маленькой табличке, которую надо прочесть два раза, чтобы поверить своим глазам, стоит имя Дмитрия Дойхена, российского мультимиллионера: в своей стране он известен как создатель сети магазинов "Спортмастер" (российский аналог Decathlon), говорится в статье.

Журналистка Дафна Каруана Галиция, убитая 16 октября 2017 года, изобличила создание мальтийским лейбористским правительством в 2013 году программы продажи паспортов, скопированной с модели, бывшей в ходу в таких местах, как Карибы, Сент-Китс и Невис или Антигуа и Барбуда, напоминают авторы. Этот проект, предназначенный для привлечения иностранных капиталов с целью стимулирования экономики, на бумаге был задуман для того, чтобы защитить граждан от нестабильности их родной страны, однако впоследствии отошел от своей изначальной цели, о чем Галиция писала в своем блоге.

Расследование, проводимое Le Monde и его 17 медиапартнерами по инициативе ассоциации Forbidden Stories, платформы, созданной для продолжения работы журналистов, которые были убиты, отравлены, подвергались цензуре или угрозам, доказывает, что ее критика во многом оказалась обоснованной.

Конечно, каждое государство вправе предоставлять гражданство, кому оно желает, и извлекать из этого доход. Но Мальта является членом ЕС с 2004 года, и ее паспорта дают безвизовый доступ в 28 стран-членов Евросоюза, а также в 160 других стран. В 2014 году Еврокомиссия поставила жесткое условие: чтобы бенефициары "золотых паспортов" проживали на острове минимум в течение года, предшествующего принятию ими гражданства, указывают журналисты.

Однако наше расследование показывает, что это условие не соблюдается. Случай с Дмитрием Дойхеном далеко не единичный. Мы отправились по адресам этих богатых покупателей паспортов: в реальности речь шла лишь о почтовых ящиках, пишут спецкоры.

Так, коллега Дмитрия Дойхена, Владимир Фартушняк, сооснователь "Спортмастера", владелец состояния, оцениваемого в 240 млн евро, стал мальтийцем с 2016 года и совсем не живет в маленькой квартире в популярном городке Сент-Джулианс, в доме с облупившимся фасадом, где белье сушится на балконах, описывают авторы статьи. Миллиардер Аркадий Юрьевич Волож, глава "Яндекса", российского аналога Google, который купил в 2016 году паспорта для всей своей семьи, включая родителей и детей, тоже остается невидимкой на острове...

Большинство посещенных нами квартир пустуют. Некоторые сданы в поднаем студентам, которых на Мальте очень много, пишут журналисты. "Я и не знал, что живу в элитном квартале", - пошутил один студент.

Другие покупатели паспортов отвечают, что все совершенно легально, как Вадим Васильев, российский вице-президент футбольного клуба "Монако", президентом которого является Дмитрий Рыболовлев, оказавшийся в центре судебного процесса о незаконной торговле влиянием в Монако, говорится в статье. "Мы выполнили все выставленные условия в рамках программы, признанной Евросоюзом, - утверждает Васильев, который приобрел мальтийское гражданство одновременно со своей женой Ольгой в 2017 году. - Мы гордимся тем, что являемся гражданами Мальты, Евросоюза и полностью разделяем его ценности".

Валентина Саммут - российская гражданка, глава иммиграционного агентства Invest в Сан-Гванне. Она не ищет окольных путей. "С паспортом Евросоюза вы можете ускользнуть от санкций США против вашей страны, избежать попадания в санкционный список и продолжать вести свой бизнес, это облегчает ведение банковских счетов", - заявляет предпринимательница.

"Многие покупают квартиру, некоторые приезжают на одну-две недели в год с семьями, но большинство - очень занятые деловые люди, они не могут просто так приехать, - продолжает Валентина Саммут. - Многие открывают здесь фирмы ради налогообложения и управляют ими из-за рубежа. Они платят всего 5% налогов".

Трое российских граждан, Аркадий Волож, Борис Минц и Александр Несис, появляются в списке "олигархов", опубликованном американским Минфином в январе. Тем не менее, они не были включены в список санкций против России, опубликованный 6 апреля. Вот у мальтийских властей и не было возможности проконтролировать, что делают покупатели паспортов, ставшие европейцами, а отнять паспорт представляется почти невозможным, отмечают спецкоры.

По мнению Арнольда Кассолы, главы мальтийской партии "Зеленых" и редкого независимого голоса на острове, эта программа является символическим выражением "проблемы мальтийской морали". "Единственная философия - это деньги. Если ты богат, нет проблем, все двери открыты, тебя даже не спрашивают, откуда взялось твое богатство. ЕС несет огромную ответственность за то, что согласился на это".

В мае 2017 года доклад об отмывании денег мальтийскими властями, опубликованный журналисткой Дафной Каруаной Галицией, раскрыл то, как глава канцелярии премьер-министра Кит Шембри получил 100 тыс. евро от владельца большой конторы по продаже паспортов с офшорного счета. Согласно этому докладу, деньги были напрямую связаны с комиссионными, выплаченными тремя российскими покупателями паспортов, указывают авторы статьи.

Расследования консорциума под руководством Forbidden Stories привносят новые данные по этому досье, которое в настоящее время является объектом уголовного производства в Мальте, говорится в статье.