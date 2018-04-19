Оригинальная стратегия Макрона в отношении Путина

Французско-российская журналистка, историк, специалист по русскому и советскому миру Галина Аккерман на страницах L'Express рассматривает стратегию президента Макрона, основанную на уважении и твердости.

Владимир Путин - личность, которую нелегко анализировать, настолько чуждой нам представляется логика его поведения. Чтобы ее понять, надо разобраться с коммунистической идеологией "советизма", то есть режима, установленного Сталиным в СССР, указывает историк. Так называемый советский патриотизм был не чем иным, как отождествлением гражданина с величием империи, которая после победы во Второй мировой войне воспринималась как непобедимая.

Путину и его советникам удалось извлечь советизм из коммунистической скорлупы и раскрыть его неразрывную связь с царской Россией. Именно эту имперскую гордость он вернул своему народу, "поднимая Россию с колен". И для вскармливания такой гордости в то время, как Россия в области экономики сильно отстает от развитых стран, Кремль культивирует ненависть к Западу и выдумывает различные теории заговора, поясняет Аккерман.

Как выстроить отношения с этим параноидальным режимом, ведь речь идет о ядерной державе, способной развязать международный конфликт? - рассуждает автор статьи. Президент Макрон выработал оригинальную стратегию, которую он протестировал в Версале, в ходе визита президента Путина в мае 2017 года. С одной стороны, он принял своего российского коллегу со всеми почестями, в роскошной обстановке; с другой - он на короткой пресс-конференции заявил, что российские СМИ, присутствующие во Франции, Sputnik и RT, представляют собой "органы влияния и пропаганды".

Прием, оказанный Владимиру Путину, хорошо иллюстрирует образ действий Эммануэля Макрона. Он готов развивать экономические, политические и гуманитарные отношения с Россией, но без попустительства. Россия обвинена в отравлении в Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипаля? Макрон приказывает выслать четырех российских дипломатов в рамках общих мер, проводимых несколькими западными странами. Режим Башара Асада, активно поддерживаемый Кремлем, использует химическое оружие против повстанцев Думы? Французская армия отвечает воздушной атакой, совместно с армиями двух других постоянных членов Совбеза ООН, против сирийских военных объектов. Русские разъярены, но невозмутимый Макрон по-прежнему намеревается в мае принять участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, комментирует эксперт.

В итоге Макрон проявляет свое уважение к России, однако при этом он не отказывается от своих принципов демократа и убежденного европейца. Он оставляет России место для выхода: если Кремль соблаговолит отречься от своих иллюзий, то у него не будет лучшего друга, чем Франция. Но если он будет упорно придерживаться своей параноидальной установки, то охлаждение отношений между Россией и Западом - а значит, и Францией - превратится в настоящее замораживание, заключает Аккерман.