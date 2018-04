19 апреля 2018 г. Оли Коулмен | New York Post Известным российским артистам балета отказано во въезде в США На фоне бурных отношений между США и Россией двум членам труппы балета московского Большого театра - в том числе приме-балерине - отказали в визе для выступления в Нью-Йорке, как стало известно Page Six, дочернему изданию New York Post. "Организаторы гала-концерта в Линкольн-центре, где в понедельник должны были танцевать Ольга Смирнова и Якопо Тисси, считают, что решение Министерства внутренней безопасности США может быть продиктовано многочисленными двусторонними конфликтами супердержав, и утверждают, что Смирнову так ценят в Москве, что подобное обращение с ней может вызвать ответные меры со стороны России", - говорится в статье. Претензии иммиграционной службы состояли в том, что артисты балета подали заявление на групповую визу, в то время как они должны были выступать скорее в индивидуальном порядке. "Между тем нам сообщили, что организатор мероприятия Гран-при "Молодая Америка" (Young America Grand Prix) получал такие визы для танцоров - в том числе, для Смирновой - в прошлом", - пишет корреспондент Оли Коулмен. Председатель YAGP Линда К.Морс прокомментировала ситуацию так: "Это вызывает беспокойство. Если вспомнить историю балета, даже в худшие времена холодной войны артисты Большого и в то время Кировского (ныне Мариинского) театра приезжали сюда". Источник: New York Post