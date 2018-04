19 апреля 2018 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Россия попыталась заблокировать Telegram. Из-за побочного эффекта пострадали сайты "В среду российский регулятор телекоммуникационной отрасли напряженно сражался, точно с многоголовым драконом, с популярным и хорошо защищенным мессенджером Telegram. Неловкие попытки ведомства заблокировать этот сервис вылились в непреднамеренное отключение десятков сайтов, которыми пользуются небольшие фирмы", - пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. "Александр Жаров, глава Роскомнадзора, признал, что при попытке закрыть Telegram ведомство затруднило работу миллионов IP-адресов. Роскомнадзор предпринял этот шаг после того, как компания отказалась предоставить информацию о шифровании, по которой ведомство смогло бы идентифицировать пользователей и видеть содержание их сообщений", - говорится в статье. Блокировку разрешил один из московских судов. "Но неуклюжие беспрецедентные попытки проделать это на практике, начавшиеся в понедельник, спровоцировали широкое возмущение, когда стали заметны непреднамеренные последствия", - пишет корреспондент. "Одна из участниц группы Pussy Riot организовала небольшую публичную акцию протеста", - сообщает издание. Эдвард Сноуден выразил поддержку Telegram. "Даже некоторые обычно непреклонные сторонники Кремля назвали запрет непродуманным", - отмечает Макфаркуар. "В России специалисты по интернету сочли, что угроза, исходящая от этих усилий, более масштабна, чем риск для Telegram: если правительство сумеет "заткнуть" приложение, которым пользуются около 13 млн россиян, оно затем может взяться за добычу покрупнее", - говорится в статье. "Если у вас имеется правительственное ведомство, которое так брутально атакует Telegram, отключая миллионы IP-адресов, вы можете делать что вздумается, - сказал Андрей Солдатов, один из авторов книги "Красная сеть" (The Red Web). - После того как на них обрушилось столько жара, они могут взяться за Facebook и Google". Когда Telegram попытался обойти блокаду, Роскомнадзор предпочел не гоняться за конкретными IP-адресами, а закрывать огромные блоки адресов - подсети. "От побочного ущерба пострадали различные другие сайты типа мессенджера Viber, а также предприятия малого бизнеса, в том числе школа иностранных языков и курьерская служба; все они понесли финансовые потери. Дилеры Volvo не могли открыть свою документацию о техобслуживании, как сообщала пресса, а музеи Кремля были вынуждены приостановить продажу билетов. Роскомнадзор заявил, что разблокировал конкретные сайты, как только узнал о проблеме", - говорится в статье. "Кремль подвергся критике и на нескольких других фронтах: он предложил в качестве альтернативы более старые и медлительные приложения, особенно то, которым владеет приятель Путина; он заблокировал LinkedIn и сумел частично ограничить доступ к голосовому мессенджеру Zello, который использовался для организации протестов дальнобойщиков; его обвиняют в том, что он на словах поддерживает идею разработки в России передовых технологий, а сам энергично ослабляет Telegram - один из немногочисленных российских IT-брендов, достигших глобального успеха", - пишет Макфаркуар. Источник: The New York Times