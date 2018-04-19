Мир учится игнорировать Трампа

"Уолл-стрит, корпоративная Америка и мир дипломатии вырабатывают стратегию реагирования на быстро меняющиеся заявления президента Дональда Трампа по важным вопросам, таким как торговые соглашения и санкции против России: просто их игнорировать", - пишет Politico.

На прошлой неделе Трамп потряс мир, предположив, что он может вновь вступить в Транс-Тихоокеанское партнерство. Он передумал через несколько дней, пишут авторы статьи Бен Уайт и Меган Касселла.

За последние недели Трамп объявил войну Amazon, а потом ничего не предпринял в этом отношении. Он решился на санкции против России, только чтобы отбросить эту идею, напоминает издание.

При обычных обстоятельствах подобное заявление привело бы к росту акций на биржах, навело бы трепет на экспортеров и заставило корпоративных стратегов в спешке оценивать последствия. Но ничего такого в реальности не произошло, пишут журналисты.

"Все это привело инвесторов, глав компаний и дипломатов к выводу, что пытаться принимать меры по каждому заявлению или твиту Трампа просто глупо. Более эффективной стратегией, по словам этих людей, является искать более масштабные тенденции в подходе Трампа к управлению и игнорировать всю эту шумиху", - говорится в статье.

"Он пока что получил довольно неплохие экономические результаты, делая то, что он делает, - говорит один из богатейших менеджеров хеджевого фонда и сторонник Трампа. - (...) У него не очень-то президентский стиль, и невозможно предсказать, что он выдаст и поменяет ли мнение. Лучше бы он не писал в Twitter, но это неизбежно".